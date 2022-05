Camavinga: "Me gustaría jugar más"

El jugador francés del Real Madrid, Eduardo Camavinga, ha hecho un balance de su primera temporada en el equipo blanco en una entrevista en Telefoot.

"No me gusta no jugar, me gustaría jugar más, pero vendrá de forma natural", reconoce el centrocampista francés al mismo que se reivindica de cara a la próxima temporada: "El año que viene estaré en el Real Madrid, me apunto a largo plazo".

"J'aime pas ne pas jouer, j'aimerais jouer plus, mais ça va venir naturellement. L'an prochain je serai au Real Madrid, je m'inscris sur la durée, bien sûr"



Eduardo Camavinga veut s'imposer au Real Madrid, comme il le confie au micro de @JulienMaynardpic.twitter.com/rltGajTrFt — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 22, 2022

El jugador galo confiesa que le advirtieron que su primer año "es complicado", pero asegura que los problemas los afrontó con "paciencia y siguió trabajando".

El balance que hace de su primera temporada es "positivo" aunque "hay cosas que debo mejorar".

También tuvo buenas palabras hacia su compatriota Karim Benzema: "Estar con él todos los días es una locura" y reconoce que le impresiona.

"Franchement, moi il m'impressionne. A chaque fois que je parle de lui à quelqu'un je dis : 'Le ballon, il l'aime'. Même si le ballon est derrière lui, il va le toucher et il va finir devant lui et il va marquer."



Camavinga sur @Benzema@JulienMaynardpic.twitter.com/77g9UCsvc8 — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 22, 2022

El próximo sábado el Real Madrid disputará la final de la Champions y para Camavinga no hay favorito: "El Liverpool también está en una buena dinámica". Final que será en París y para Camavinga "será algo especial frente a mi familia" y añade que "depende de nosotros para darlo todo para ganar esta copa".

"Il n'y a pas forcément de favori pour cette finale. Liverpool est aussi sur une bonne dynamique, ça va être quelque chose de spécial devant ma famille, à nous de nous donner à fond pour remporter cette coupe"



Camavinga sur la finale de LDC au Stade de France (@JulienMaynard) pic.twitter.com/FFgoc7XqPt — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 22, 2022