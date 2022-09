Benzema vuelve al trabajo con sus compañeros: "Tengo ganas de jugar el domingo"

Karim Benzema ha vuelto este miércoles al trabajo con sus compañeros. El francés, que ha estado 22 días de baja por una lesión en la pierna derecha, realizó toda la sesión con el grupo y está listo para el partido de este domingo a las 21:00 horas ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El capitán del Real Madrid ha hablado para los medios del club de cómo ha sido el periodo de recuperación y ha asegurado que está "feliz de regresar con el equipo. Pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo", ha dicho.

"Mucho trabajo físico, no he tocado el balón. He hecho mucha carrera porque como llegué tarde de las vacaciones no he tenido tiempo para hacer mucha pretemporada", ha desvelado un Benzema que ha aprovechado el parón de selecciones para ponerse al mismo tono físico de sus compañeros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También ha hecho repaso a qué espera de la temporada y cómo se encuentra el equipo: "Lleno de victoria, de goles, de carácter y creo tenemos un gran equipo. Gente que empieza, gente que entra y nos veo muy bien. Tenemos que continuar. En nuestra cabeza todo está claro. Tenemos que ganar cada partido para sacar puntos en la Champions y en LaLiga. Sabemos que todos los partidos son importantes porque todos los rivales quieren ganar al Real Madrid, pero estamos preparados".