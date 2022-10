Bastoni vuelve a bromear con el Barcelona en un vídeo llevando a Barella en carretilla

Alessandro Bastoni ha vuelto a poner el foco de sus bromas en el Barcelona. Si hace apenas una semana el central italiano se hizo viral por la polémica fotografía subida a sus redes en la que aparecía arrastrando a Gavi por el césped del Giuseppe Meazza tras la victoria por 1-0 del Inter ante los azulgranas. Ahora, tras el empate (3-3) en el Camp Nou tampoco ha podido contenerse.

El transalpino subió a su cuenta de Instagram un vídeo que ha causado también bastante controversía. En él se ve a Federico Dimarco empujando una carretilla en la que va subida su compatriota Niccolo Barella, autor del primer tanto neroazzurri en Barcelona. El vídeo va acompañado de un texto con el mensaje: "Jugar en el Camp Nou no es para nada estresante".

Alessandro Bastoni on Instagram: “Playing at the Camp Nou is not stressful at all - Nicolò, 25 years old” ?? pic.twitter.com/HBrQcH5NPH