El Barcelona inscribe en LaLiga a Aubameyang y hace oficial su fichaje

El FC Barcelona y Pierre-Emerick Aubameyang han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador, después de que el delantero haya rescindido su contrato con el Arsenal Football Club. El jugador firmará contrato hasta el 30 de junio de 2025, con una opción de salida pactada el 30 de junio de 2023, y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Próximamente el Barcelona informará de los detalles de la presentación de Pierre-Emerick Aubameyang como nuevo jugador del primer equipo. El gabonés ya está inscrito en LaLiga y podría debutar este fin de semana en el duelo ante el Atlético de Madrid que se jugará el domingo a las 16:15 en el Camp Nou.

Nacido en Laval (Mayenne, Francia) un 18 de junio de 1989, Pierre-Emerick Aubameyang tiene triple nacionalidad: española, francesa y gabonesa, siendo Gabón la selección con la que juega a nivel nacional. El delantero, de 32 años, acumula una gran carrera por Europa tras haber jugado en varios equipos y ligas.

Tras pasar por varios planteles, el del AC Milan incluido, Aubameyang debutó la temporada 2008/09 en el Dijon, en la Segunda División francesa, cedido precisamente por el conjunto italiano. Su buen rendimiento hizo que varios equipos de la Ligue 1 se fijaran en él, llegando a jugar en varios conjuntos de la competición francesa: Lille (2009/10), AS Mónaco (2010/11) y finalmente en el Saint Etienne, donde jugó de 2011 a 2013.

Su gran nivel en el conjunto francés hizo que le fichara el Borussia Dortmund en 2013, donde estaría durante cuatro temporadas y media, marcando 141 goles y consagrándose como uno de los mejores delanteros del panorama futbolístico europeo, siendo el máximo goleador de la Bundesliga en el curso 2016/17, con 31 goles.





En el mercado de invierno de 2018, Aubameyang firmó por el Arsenal, equipo donde ha estado en los últimos cuatro años. En el conjunto londinense ha seguido marcando goles de todos los colores, y también fue Bota de Oro de la Premier League 2018/19, con 22 goles.

En total, aparte de estas dos distinciones individuales, hay que destacar que también fue el futbolista africano del año 2015 y mejor jugador de la Bundesliga 2016. Además, en cuanto a clubes, en su palmarés encontramos una Copa de la Liga con el Saint Etienne (2013), dos Supercopas de Alemania (2013 y 2014) y una Copa de Alemania (2017) con el Dortmund y una FA Cup (2020) y una Community Shield (2020) con el Arsenal. A nivel de selecciones, ha disputado 72 partidos y ha marcado 30 goles con Gabón.

Un delantero veloz con mucho gol

Aubameyang destaca por su gran velocidad punta y su olfato goleador. El delantero africano acumula más de 300 goles como profesional y es uno de los goleadores más destacados de la última década, con una gran definición y remate de balón. Su gran aceleración y potencia hacen que sea muy rápido con espacios abiertos. Además, tiene una gran calidad técnica que le permite asociarse, además de tener un buen regate y visión de juego.

El jugador se despidió con tristeza del Arsenal

Aubameyang se despidió de su antigua afición en el Arsenal, y aseguró que guardará en su corazón los momentos vividos como capitán 'gunner' y todo lo ganado a su lado, por lo que le "duele" irse sin despedirse en el estadio. "Siempre he estado cien por cien concentrado y comprometido en hacer todo lo posible por este club, por eso me duele irme sin un adiós de verdad. Pero así es el fútbol", aseguró en un comunicado en sus redes sociales.

En este sentido, aseguró estar "triste" por no haber tenido la oportunidad de ayudar a sus compañeros en las últimas semanas, debido al coronavirus y también al no contar para Mikel Arteta últimamente. "Pero no tengo nada más que respeto por este club y realmente deseo a todos mis colegas y fans lo mejor y muchos éxitos en el futuro", manifestó.

"A los aficionados del Arsenal, gracias por hacer de Londres mi hogar y el de mi familia durante los últimos cuatro años. Pasamos por altibajos juntos y vuestro apoyo significó todo para mí", reconoció el delantero gabonés. Además, aseguró que tener la oportunidad de ganar trofeos, como una Community Shield o una FA Cup, y el "honor" de ser el capitán del Arsenal es algo que "siempre" guardará en su corazón.