Bale: "Intenté irme el año pasado y el club lo bloqueó todo; lo ponen muy difícil"

Gareth Bale ha concedido este miércoles una entrevista en Sky, donde ha hablado sobre sus problemas en el Real Madrid y ha criticado al club por no dejarle salir la pasada temporada: "Intenté irme el año pasado y el club lo bloqueó todo. Era un proyecto que me ilusionaba pero no se realizó. Yo quiero jugar al fútbol, tengo sólo 31, estoy en gran forma. Veremos qué pasa. Todo está en manos del club. Ellos lo ponen muy difícil, para ser honesto".

Sobre su futuro, el jugador galés no pudo aclarar qué ocurrirá: "¿Mi futuro? Esa pregunta hay que hacérsela al Real Madrid. Lo que yo quiero es jugar al fútbol".

El jugador se encuentra ahora con la selección de Gales para disputar los partidos correspondientes a la Liga de las Naciones. Con sus compañeros reconoce que es feliz: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso. Cuando vengo aquí me siento muy feliz y emocionado y motivado para jugar al fútbol".