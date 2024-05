Bakambu, baja entre cuatro y cinco meses

El delantero congoleño del Betis Cédric Bakambu, lesionado hace dos domingos en el derbi ante el Sevilla disputado en el Benito Villamarín (1-1), pasará finalmente este martes por el quirófano para corregir una lesión en el tendón del músculo recto anterior derecho, con lo que el periodo de baja oscila entre los cuatro y cinco meses.



El doctor José Manuel Álvarez, en declaraciones a los medios de Betis, explicó este lunes detalles de la lesión del futbolista y la necesidad de que fuera intervenido quirúrgicamente, después de que la pasada semana el club informara de que "tras una primera fase de reposo y tratamiento conservador inicial" se le iba a realizar "una nueva valoración para adoptar una decisión terapéutica definitiva".



"En consenso con nuestro equipo de traumatología y con el propio jugador hemos decidido pasar por el quirófano para resolver la lesión que tiene en el recto anterior y este martes será intervenido", señaló el doctor, quien añadió que "la idea, sobre todo por las características de la lesión, era mantener una semana de 'stand by' para tener pruebas complementarias para definir de forma exacta la lesión".



Preguntado sobre los plazos de su recuperación, apuntó que en el mundo de la "medicina y fútbol" siempre son inciertos porque hay muchos factores que influyen, pero que manejan que oscile "entre cuatro y cinco meses", aunque precisó que hasta que no entren en el quirófano y vean la lesión no lo podrán saber con mas exactitud.



El futbolista de origen francés, de 33 años, que se incorporó al Betis en el pasado mercado invernal procedente del Galatasaray turco, no ha tenido demasiada suerte desde su llegada a Sevilla, ya que sufrió una lesión muscular a los pocos días de debutar y ahora con esta segunda da por concluida la temporada con cinco partidos disputados, cuatro de LaLiga y uno de la Liga Conferencia, en los que ha anotado un gol.