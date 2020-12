Así fueron las votaciones del premio The Best

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año con absoluta claridad, mientras que el voto de los seleccionadores decantó el empate técnico en el capítulo de entrenadores a favor de Jugen Klopp.

Los premiados, al detalle

���������� — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

Según los datos facilitados por la FIFA, Lewandowski fue el que más puntos recibió de entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados para aun total de 52 puntos, por los 38 del portugués Cristiano Ronaldo y los 25 del argentino Leo Messi.

Sergio Ramos, capitán de la selección española, se decantó por Lewandowski, Thiago Alcántara y el brasileño Neymar, y a su vez fue la primera elección de Joaquín Caparrós, técnico de Armenia, y Junior Gourrier, capitán de República Centroafricana, Jan Andersson y Nicolás Dupuis, preparadores de Suecia y de Madagascar. Luis Enrique Martínez se decantó por Leo Messi Thiago y el propio central del Real Madrid.

Ramos, a su vez, votó, en el apartado de entrenadores, a su técnico en el conjunto blanco, el francés Zinedine Zidane, a Flick y a Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla y exseleccionador nacional, y Luis Enrique optó por Flick, Klopp y Lopetegui, por ese orden.

Respecto a los guardametas, el sevillano puso como primera opción al belga Thibaut Courtois, también del Real Madrid, al costarricense Keylor Navas, ahora en el PSG y antes en el cuadro blanco, y a Manuel Neuer, quien fue la primera opción de Luis Enrique por delante de Marc-Andre ter Stegen, portero del Barcelona, y el esloveno Jan Oblak, del Atlético de Madrid, y tercer clasificado final en este galardón tras el arquero del Bayern Múnich y el brasileño Alisson Becker.

La gran sorpresa llegó en el apartado de entrenadores de fútbol masculino. El premio, por segundo año consecutivo, fue para el alemán Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, que superó al favorito, su compatriota Hans-Dieter Flick, que lo ha ganado todo este año con el Bayern Múnich.

Acabaron empatados a 24 puntos, mientras que el otro aspirante, el argentino Marcelo Bielsa (Leeds), concluyó con 11, pero según las normas decidió el voto de los seleccionadores nacionales.

Klopp recopiló entre estos 686 puntos por los 572 de Flick. El entrenador del Liverpool también recibió más respaldos de los capitanes (666-583). En cambio el preparador del Bayern ganó entre los medios (782-578) y los aficionados (468,611-410,190).