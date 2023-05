Así fue el viaje de Messi a Arabia Saudí por el que le ha sancionado el PSG

Llegó con bombo y platillo en agosto de 2021 y, menos de dos años después, tiene todas las papeletas para salir por la puerta de atrás. Leo Messi y el PSG están cerca de romper una relación desgastada por los fracasos en la Liga de Campeones en 2022 y 2023.

La ausencia de Messi en el entrenamiento del lunes 1 de mayo por un viaje -no autorizado, según el club- para promover Arabia Saudí como destino turístico tuvo una rotunda e inesperada respuesta por parte de la cúpula parisina: apartado del equipo durante dos semanas y suspendido de empleo y sueldo por ese mismo periodo.

Messi & his family treated themselves to a delightful selection of international cuisine & a luxurious shopping experience in #ViaRiyadh followed by a fun-filled afternoon of games, VR experiences, & quality family time at Riyadh City Boulevard. #WelcomeMessipic.twitter.com/3O6gRQEN4h — Ahmed Al Khateeb ???? ?????? (@AhmedAlKhateeb) May 2, 2023

Aunque el club aún no ha confirmado ese castigo, considerado el más duro decretado a un jugador durante los 11 años de propiedad catarí, los medios franceses filtraron detalles del mismo y relataron la indignación del presidente Nasser Al-Khelaifi y de su mano derecha deportiva, el portugués Luis Campos.

El séptuple Balón de Oro embarcó de París a Riad un día después de la derrota del PSG en el Parque de los Príncipes ante el modesto Lorient (1-3) para honrar sus compromisos publicitarios con la Oficina de Turismo saudí, un contrato de dos años por unos 30 millones de euros, según los cálculos de la prensa gala.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. ????#WelcomeMessipic.twitter.com/QQGdnAqQ08 — Ahmed Al Khateeb ???? ?????? (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

En el viaje Messi estuvo acompañado por su familia. Comió junto a ellos en un lujoso restaurante, estuvo de compras en exclusivo centro comercial y luego acudieron a un parque de atracciones para que los pequeños pudieran divertirse. Todo ello forma parte del contrato que Messi tendría con Arabia Saudí para publicitar diversos lugares del país. Todo ha sido desvelado en sus redes sociales por Ahmed Al Khateeb, ministro de turismo del país árabe.

Citando fuentes próximas al argentino, L'Équipe explica que el jugador -que tiene un sueldo de unos 40 millones de euros netos anuales- ya había tenido que reportar su compromiso saudí en dos ocasiones, un argumento que no ha convencido a Al-Khelaifi. Así, el divorcio entre Messi y el PSG se da por hecho. El campeón del mundo argentino, de 35 años, acaba contrato el próximo 30 de junio y su renovación es vista como una quimera por toda la prensa francesa.

#WelcomeMessi to Diriyah, the land of traditions, heritage and history. Leo Messi, his wife Antonella and his sons Mateo and Ciro had an enjoyable tour where they learned about the history of Saudi and met its generous and hospitable people in At-Turaif. pic.twitter.com/vna7y63m2u — Ahmed Al Khateeb ???? ?????? (@AhmedAlKhateeb) May 2, 2023

Se especula incluso con que el partido del 30 de abril ante el Lorient haya sido el último en el que se vea a la Pulga con la zamarra del número 30 del PSG. Las dos semanas de sanción incluyen los encuentros de Lilga ante el Troyes (7 de mayo) y el Ajaccio (13). En teoría, podría reaparecer contra el Auxerre (21). Después de ese choque, le quedarían el Estrasburgo (27) y el Clermont Ferrand (3 de junio).

Mientras ni el 10 de la albiceleste ni el PSG se han pronunciado sobre esta más que probable ruptura, el colectivo de hinchas parisinos CUP llevan un tiempo de uñas con gran parte del equipo, incluido Messi, al que han pitado en varias ocasiones. Este mismo miércoles convocaron una manifestación, frente a la sede de la dirección del club en Boulogne-Billancourt (al suroeste de París), para hacer ver que "las cosas tienen que cambiar" de una manera "estructurada e inteligente".