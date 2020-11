Ansu Fati será operado este lunes de la rotura del menisco de su rodilla izquierda

El jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, será operado este lunes por la lesión en el menisco de la rodilla izquierda. El procedimiento será realizado por el Dr. Ramon Cugat bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Una vez finalizada esta intervención, se proporcionará un nuevo comunicado con información sobre el resultado y el tiempo aproximado que estará fuera el jugador.

El Barcelona no ha desvelado el tipo de operación a la que se someterá el canterano, pero todo apunta a que su menisco será suturado y no extirpado paraintentar cuidarlo de la mejor forma posible. De esta forma, Ansu Fati deja de contar para Koeman, que deberá buscar soluciones en ataque.

