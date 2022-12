Ancelotti: "Tengo contrato con el Real Madrid hasta 2024, si no me echa, yo no me muevo"

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado sobre el supuesto interés de la Federación Brasileña para hacerse con sus servicios tras la marcha de Tite una vez que Brasil cayó eliminada en los cuartos del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia en la tanda de penaltis.

Ancelotti lo tiene claro, él tiene contrato con el Real Madrid: "Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover".

Declaraciones del técnico italiano en el programa Radio anch'io sport de la Radio Rai 1 y donde repitió que él está muy cómodo en la capital de España: "No sé qué me depara el futuro. Estoy al día: de momento me encuentro muy bien en el Madrid".

Ancelotti también analizó la final del Mundial celebrada este domingo y que fue ganada por Argentina: "Fue una buena Copa del Mundo, concluyó con una final hermosa y merecidamente ganada por Argentina" y donde califica a Messi como "fantástico".

También habló del papel del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, durante este Mundial: "Estuvo bien, hizo un trabajo extraordinario, pero no inventó nada nuevo: simplemente puso a los jugadores en su sitio y les dio una buena organización defensiva, apoyando el gran talento de Messi, Álvarez y Di María. Nada nuevo, de verdad".

Además, Ancelotti dio su opinión sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo al fútbol árabe: Creo que todavía es competitivo en un nivel alto, no creo que el fútbol árabe sea adecuado para él" aunque añadió que "no sé qué hará en el futuro".