Álex Fernández, en el 'Tertulión': "No es que seamos más tramposos, pero en España nos dejamos caer más fácil"

El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo tuvo, entre sus invitados, al autor del gol del empate del Cádiz en el Camp Nou.

Álex Fernández atendió la llamada de COPE para hablar sobre penaltis, árbitros y mucho más.

El Barcelona se duerme y acaba desaprovechando el pinchazo del Atlético al empatar con el Cádiz El Barça se relajó y acabó empatando un partido que tenía ganado (1-1) ante un Cádiz que no desaprovechó un penalti de Lenglet en el 89. Los de Koeman están a ocho del Atlético. 21 feb 2021 - 12:59

"No hemos hecho un partido brillante, no hemos tirado diez veces a portería, pero sabíamos que teníamos que llegar vivos al final, y que tendríamos alguna", dijo el futbolista del Cádiz, que lleva tirando penaltis las últimas temporadas: "Es una responsabilidad que me gusta".

Tras el gol, le llegó un mensaje de su hermano Nacho Fernández, el jugador del Real Madrid, celebrando el gol: "Ha sido un gran día para los Fernández".

"Aquí no es que seamos tramposos, pero..."

Hablando de penaltis, Álex, que ha estado en Inglaterra, no dudó en reconocer algo a lo que anteriormente ha aludido el técnico Mendilíbar, y en en que en España abunda la picaresca: "Aquí no es que seamos tramposos, pero tenemos más facilidad para dejarnos caer que en Inglaterra". Por contra, cree que se pitan más faltas que en otras partes del mundo: "Aquí se señalan faltas que en otros países no se pitan".

Dijo que ese factor depende de que el colegiado principal deje jugar más o menos. Y se 'mojó' a la hora de dar nombres: "Creo que Mateu Lahoz deja jugar bastante, también Hernández Hernández".