Aleñá, Riqui Puig, Pedri y Trincao presentes en la primera convocatoria de la temporada del Barça

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, convocó a todos los jugadores disponibles para medirse este domingo (21:00 horas), en el Camp Nou, al Villarreal, en lo que será el estreno del conjunto azulgrana en LaLiga Santander.

Son baja por lesión el portero Marc-André ter Stegen, el defensa Samuel Umtiti y el centrocampista Matheus Fernandes. El resto de los futbolistas del primer equipo, excepto el defensa Jean-Claire Todibo, forman parte de la convocatoria.

Completan la lista los jugadores del filial Iñaki Peña, Arnau Tenas, Ronald Araujo, Santiago Ramos Mingo y Riqui Puig.

Los 23 convocados para recibir al Villarreal son: Neto, Iñaki Peña y Arnau Tenas (porteros); Lenglet, Piqué, Araujo, Sergi Roberto, Jordi Alba, Junior y Mingo (defensas); De Jong, Sergio Busquets, Pjanic, Aleñá, Rafinha, Riqui Puig, Coutinho (centrocampistas); y Trincao, Pedri, Dembélé, Messi, Griezmann y Ansu Fati (delanteros).

