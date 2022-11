El costarricense Francisco Calvo responde a Luis Enrique: "Su profesor de cultura no fue el mejor"

El jugador de la selección de Costa Rica, Francisco Calvo, no se cortó para contestar sin tapujos al entrenador de la selección española Luis Enrique que durante su primer directo en Twitch señaló que Costa Rica era "una selección de Sudamérica".

Francisco Calvo, en declaraciones para Noticias Columbia, no tuvo pelos en la lengua para responder al seleccionaor nacional: "Me parece que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana, pues su profesor de cultura no fue el mejor. Hay que tener cultura y saber contra quién uno se va a enfrentar, contra quién va a jugar y dónde está ese país".

Por otro lado, el defensa del primer rival de España en el Mundial de Qatar el próximo miércoles 23 de noviembre a las 17h manifestó este sábado en el estadio Al Ahli de Doha, donde el combinado centroamericano se entrenó por primera vez desde que llegó el viernes al país anfitrión, que el jugador español "que más" le "gusta" "no está, porque ése es Sergio Ramos".

"El que me gusta no está, que es Sergio Ramos. Para mí, en la posición que yo juego, es el que más me gusta; y no está. Y nada más", afirmó el zaguero del Konyaspor turco este sábado en la zona mixta del Al Ahli, el estadio en el que juega de local el equipo de idéntico nombre que, fundado en 1950, es el más antiguo de los disputan la liga catarí de fútbol.

"Me sorprendió (la ausencia del ex central del Sevilla y del Real Madrid, ahora en el Paris St. Germain), pero es algo que no me incumbe. Simplemente es un jugador al que siempre he seguido y me gusta su forma de jugar", comentó Calvo este sábado en Qatar.

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez también habló de Luis Enrique y alabó el gran trabajo del asturiano al frente del combinado nacional: "Es un grandísimo entrenador, una persona de muchísima capacidad. Lo más importante es que entre todas las situaciones que uno ve en esta España, desde hace muchísimo tiempo, es que tiene la misma forma de jugar; y siempre jugando bien. Así que, en este sentido, Luis Enrique ha sabido mantener esa identidad futbolística", explicó a Efe en la zona mixta del Al Ahli el seleccionador de Costa Rica, que se medirá a España el próximo miércoles en el estadio Al Tumama de la capital de Qatar.