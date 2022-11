El estreno como streamer de Luis Enrique: "Veo mucho Padrique, me encanta, me gusta mucho Luis Padrique"

El seleccionado nacional Luis Enrique Martínez se ha estrenado este viernes con sus directos en Twitch y ha comenzado con un tono de humor debido a los comentarios de los seguidores en el chat ya que mucha gente se dirigía al entrenador del combinado español como Luis Padrique y el técnico se lo ha tomado con gracia: "Veo mucho Padrique, me encanta Padrique, me gusta mucho Luis Padrique".

Por otro lado, también habló sobre la referencia a Amunike y al cántico 'Luis Enrique, tu padre es Amunike'. El entrenador asturiano también trató este tema con buena cara y además mandó un saludo al exjugador nigeriano: "Un gran saludo a Amunike, un gran amigo. Le recuerdo, le tengo presente".

LUIS ENRIQUE, SOBRE GAYÁ: "HA SIDO EL PEOR DÍA"

El debut de Luis Enrique, seleccionador español, como 'streamer' desde dentro de la concentración de la Roja en Doha dejó la explicación sobre la decisión de descartar a José Luis Gayá por un esguince de tobillo.

"Era tomar muchos riesgos", dijo Luis Enrique, que llamó para sustituirlo a Alejandro Balde, defensa del Barcelona, de quien destacó su "experiencia" a pesar de sus 19 años.

"Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos", justificó.

"Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador", añadió.

Luis Enrique valoró la llamada de Alejandro Balde, el único jugador en la lista final de 26 elegidos para la disputa del Mundial de Qatar 2022 que aún no se ha estrenado con la absoluta.

"Viene Balde, jugador conocido por todos que debutará en la selección muy joven también, con 19 años pero con una experiencia en Primera lo suficientemente interesante para que nos pueda ayudar. El grupo lo acogerá de la mejor manera", subrayó.

CÓMO SURGIÓ LA IDEA

Luis Enrique confesó que la idea de los directos fue al ver a su hijo cómo seguía a otros streamers durante horas y reconoce que "empezó como una broma y según ha pasado el tiempo hemos lo hemos ido estructurando".

DEBUT ANTE COSTA RICA

Ante el debut del próximo miércoles ante Costa Rica, el seleccionador nacional indica que "somos muy optimistas y tenemos muchas ganas de que llegue el debut" y aunque más o menos tiene definido el once titular, añade que "me gusta mucho lo que veo en los entrenamientos".