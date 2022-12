¿Quién será el próximo seleccionador español?

Tras la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos se abre un interrogante: ¿Quién ocupará el cargo de seleccionador español? Luis Enrique tiene contrato y podría seguir, Marcelino es una opción, De La Fuente podría ascender tras su gran papel en la sub-21 y siempre queda la alternativa de un tapado.

LUIS ENRIQUE

Luis Enrique y la Federación aplazan la decisión sobre el futuro del seleccionador a los "próximos días" "Seguiría toda mi vida en la Selección pero hay que reflexionar qué es lo mejor. Llegará el momento de saberlo", anunció Luis Enrique, que no dio más detalles sobre su continuidad. 06 dic 2022 - 19:48

No tiene pinta de que continúe al frente de España, pero ni el asturiano ni Molina, director deportivo de la RFEF, han confirmado su salida. Tras la eliminación ambos se limitaron a decir que no era el momento y que todo se sabrá en los próximos días. Luis Enrique tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre. No parece que vaya a seguir hasta la Liga de Naciones.

DE LA FUENTE

Se trataría de una línea continuista. El actual técnico de la sub-21 podría ocupar el cargo hasta la final de la Liga de las Naciones de junio. La Cadena COPE ha hablado con De la Fuente con el que nadie se ha puesto en contacto y al que no le han comentado nada. Está muy tranquilo y desconectando unos días. Si le eligen a él a muerte con la decisión y encantado de asumir el reto

MARCELINO

El asturiano es uno de los grandes candidatos al banquillo, pero de momento nadie le ha contactado. Sin equipo desde que el pasado 30 de junio finalizara su vinculación con el Athletic de Bilbao ha rechazado algunas ofertas pensando en la posibilidad de dirigir a La Roja. A lo largo de su carrera ha dirigido a Villarreal, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Recreativo, Racing de Santander...

OTROS

Otra posibilidad que se ha abierto tras la Copa del Mundo es la del anterior seleccionador belga. Roberto Martínez no continuará en los red devils a los que llevó a la tercer plaza en Rusia 2018.