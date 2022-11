"¿Qué falta de autoridad hay en la RFEF para que sea Luis Enrique quien diga de qué color viste España?"

La Selección Española vestirá entera de rojo durante la fase de grupos del Mundial de Qatar que se celebra desde el pasado domingo.

Un día antes del debut de España frente a Costa Rica (miércoles, 17 horas, en directo en Tiempo de Juego), el seleccionador Luis Enrique confirmó en su sesión nocturna de Twitch, a la pregunta de un espectador, que la Selección vestirá con camiseta y pantalón rojos por expreso deseo del técnico asturiano.

"Principalmente, porque se lo he pedido al Director Deportivo. He dicho que pasan los campeonatos grandes y parece que jugamos más de blanco que de rojo, y la Selección Española es La Roja. El partido de mañana y los próximos dos partidos vamos a jugar de rojo entero y ojalá nos dé la furia, y la raza, y la calidad para jugar no sólo esos partidos sino cuatro más vestidos todos de rojo. A mí, me encanta", explicó Luis Enrique en su sesión de Twitch este martes.

Paco González, carga con dureza contra la decisión de Luis Enrique

¿Qué va a pasar con aquellos padres que han comprado a sus hijos el uniforme oficial de la Selección Española, de camiseta roja y pantalón azul?, como apuntó el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño.

La decisión de Luis Enrique no satisfizo a varios de los comentaristas del Tiempo de Opinión, entre ellos, Paco González, director de Tiempo de Juego, que se mostró muy duro contra 'Lucho': "Cada decisión que toma Luis Enrique me aleja más de la Selección, empezando por su forma de ser, por supuesto, porque parece que le estorbamos. Siguiendo por la lista, llevando a jugadores que no entiendo cómo pueden estar con la Selección Española. Con la decisión del streaming, con un afán de protagonismo, de no estar viendo a los rivales... Es que no entiendo nada".

"Pero ya la gota que ha colmado el vaso es que sea él quien decide de qué color viste la Selección Española. ¿Qué falta de autoridad hay en la Federación Española para que sea Luis Enrique quien le diga a Molina que vamos a jugar todos de rojo? Una persona -me da igual que sea el seleccionador que el presidente de la Federación- la que decida de qué color juega España. ¿Esto que es? ¿Su equipo? Entonces, en vez del himno de España que pongan su canción favorita de Enrique Bunbury o de Los Melocotones, y nos abrazamos todos para ver al equipo de Luis Enrique", prosiguió González.

"Luego, cuando el Mundial se calienta, como es el que conduce el autobús, no quieres que el autobús se estrelle porque tú vas dentro del autobús. Más gato le tenía a Clemente, y cuando le partieron la nariz a Luis Enrique, que ya no me caía muy bien, me dieron hasta ganas de llorar con el cabrito de Tassotti", en alusión al Mundial 94 en el que Tassotti le rompió la nariz a Luis Enrique en un lance del Italia - España de cuartos de final, que se quedó sin sanción por parte del árbitro.

Luis Enrique le muestra al colegiado su nariz rota tras recibir un codazo de Tassotti. EFE





"Pero es que, de entrada, todo lo que hace Luis Enrique me aleja de la Selección. Parece que es su equipo, te quiere excluir. Solo. Él decide de qué color viste España, ¿esto qué es?", concluyó el comunicador.