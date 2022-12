Neymar desvela los mensajes con sus compañeros tras la eliminación del Mundial: "Tenemos que ser más fuertes"

El pasado viernes la selección brasileña dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 tras caer en la tanda de penaltis ante Croacia en el encuentro de cuartos de final.

Una de esas estrellas de ese equipo era el jugador del Paris Saint-Germain, Neymar Jr. "Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo, infelizmente", escribió Neymar en su perfil de Instagram tras la eliminación.

El propio Neymar ha compartido durante las últimas horas unos mensajes con alguno de sus compañeros. Como señaló Neymar, "decidí exponer (sin su permiso) los mensajes para ver cuánto queríamos ganar y lo unidos que estábamos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro que, con el apoyo de toda la afición, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!"

Mensaje de Neymar en redes sociales

Uno de esos mensajes fue con el delantero del Real Madrid Rodrygo Goes. Él fue quien lanzó el primer lanzamiento brasileño y lo falló. Rodrygo pidió disculpas a su compañero y Neymar le respondió: "Lo siento... no. ¿Estás loco? Solo aquellos que aciertan fallan y tú eres un as".

La tanda de penaltis acabó con el disparo al palo de Marquinhos y con ello se confirmaba la eliminación de Brasil. Neymar también publicó la conversación que tuvo con el defensa de la Canarinha. "Un penalti no cambiará lo que pienso de ti", le intentó animar Neymar a su compañero, a lo que Marquinhos le contestó: "Tenía muchas ganas de que todo saliera bien. Pero hay que ser fuertes, darle tiempo y ver qué nos depara el fútbol".

Desgarradores fueron los mensajes que intercambió con Thiago Silva: "No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar". Neymar le llegó a decir a Thiago que "tenía muchas ganas de regalarte esta Copa".

"Hermano, es más jodido de lo que imaginaba, de verdad. No puedo soportarlo. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar, hijo de p***", terminó diciendo el central brasileño.