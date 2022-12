Menotti carga contra Van Gaal tras el polémico Países Bajos-Argentina: "Está gagá y dijo muchas pelotudeces"

César Luis Menotti es una institución en Argentina. El técnico de 84 años fue el artífice desde el banquillo de la primera Copa del Mundo levantada por la albiceleste. Ahora, con esta en la final del Mundial de Qatar, ha concedido una entrevista a Súper Mitre Deportivo.

"Tengo que ver con el proyecto, pero esto es un mérito absoluto de los chicos del cuerpo técnico que ganaron la confiabilidad de los jugadores y armaron un proyecto serio y también del presidente de AFA", expresó el actual Director de Selecciones Nacionales de la AFA.

Sobre el triunfo contra los croatas, asegura que "lo que más me gustó del equipo es que controló el partido en todas las acciones. Messi está más sobrio, pero no perdió la rebeldía de encontrar el juego cuando no aparece, su individualidad ayuda mucho".

Por último arremetió contra Louis Van Gaal, seleccionador neerlandés, tras el polémico duelo entre Argentina y Países Bajos de cuartos de final: "A Van Gaal no lo cargaron, le pararon el carro porque dijo boludeces. Vos no podés opinar del valor y la intensidad del adversario, que se hace el sabio atómico, se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo…Si yo voy a jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, no voy a decir que es un boludo… está medio gagá, me parece, está muy grande y dijo muchas pelotudeces", aseguró Menotti en Radio Mitre.