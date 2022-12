Los futbolistas de la selección se despiden en redes sociales de Luis Enrique

Sergio Busquets, capitán de la selección española, agradeció la "confianza" de Luis Enrique Martínez y el aprendizaje a su lado, elogiando su "filosofía de fútbol y de vida", y haber dejado "unos valores para siempre".



"Muchas gracias míster por estos años de seleccionador. Gracias por la confianza, trabajo y dedicación. Después de muchos años siempre he seguido aprendiendo cosas con vosotros y esto es admirable", escribió en las redes sociales como respuesta a la publicación de despedida de Luis Enrique.



"Como también la filosofía de fútbol y de vida que tienes. Habéis creado un gran grupo con grandes valores y eso quedará para siempre. Os deseo lo mejor porque os lo merecéis y trabajáis para ello", añadió ampliando su mensaje a todos los ayudantes del técnico asturiano.



También Eric García se sumó a los mensajes de despedida de los internacionales tras hacerse oficial que Luis Enrique no seguirá al mando de la selección española: "Dolidos por la eliminación en el Mundial pero convencidos del trabajo hecho. Gracias por todo mister, siempre agradecido por la confianza que me diste desde el primer momento y todos los consejos que me has dado. Os deseo lo mejor a ti y a tu staff", apuntó.

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, y Pablo Sarabia, mediapunta del PSG, publicaron un mensaje en redes sociales horas después de hacerse oficial que Luis Enrique Martínez no sigue como seleccionador español en el que no hacen referencia al técnico y lamentan la eliminación de España en los octavos de final del Mundial 2022.



"Quiero empezar este mensaje dando las gracias a todos los que nos apoyáis en las buenas y en las malas. Elogiando este grupo, que se ha convertido en una familia. Siempre es duro irte de un Mundial y más de esta forma", escribió Dani Carvajal junto a una fotografía aplaudiendo a la afición en un partido del Mundial.



"Hemos despertado de este sueño tan bonito demasiado pronto, pero toca levantarse y volver con más fuerza. No hay nada de lo que me sienta más orgulloso que un país unido por un mismo objetivo. Volveremos, eso seguro. ¡Vamos España!", añadió.



En la misma línea se expresó en su publicación Sarabia, jugador que solo tuvo dos minutos en el Mundial, para entrar en escena por primera vez cuando acababa la prórroga de octavos ante Marruecos y ser uno de los lanzadores de la tanda de penaltis. Fue el momento en el que falló por primera vez una pena máxima en su carrera profesional.



"Han pasado dos días y sigue siendo difícil de asimilar... rabia, tristeza y sensación de que este gran grupo podría haber llegado mucho más lejos. Pero así es el fútbol y no siempre sale todo bien. Es duro fallar el primer penalti de tu carrera en esta situación, pero, sin duda, si tuviese la opción de volverlo a tirar lo haría sin pensarlo", escribió Sarabia.



"Muchas gracias a todas esas personas que nos habéis apoyado en todo momento y muchas gracias por todos los mensajes de ánimo. Nos hacéis sentir orgullosos, volveremos más fuertes porque la unión hace la fuerza y este grupo está más unido que nunca. Vamos España", añadió.

Carlos Soler, el primero en despedirle

Carlos Soler fue el primer internacional español que publicó un mensaje de agradecimiento a Luis Enrique Martínez, horas después de que se hiciese oficial que no seguirá como seleccionador, y le agradeció el aprendizaje, convencido de que su próxima etapa en un banquillo "será maravillosa".



"Gracias especialmente a ti, Luis Enrique, así como a todo tu cuerpo técnico. Gracias por tu trato, confianza y cercanía durante todo este tiempo. Gracias por hacerme partícipe de esta selección de la que tan orgulloso estoy de poder representar y gracias por haberlo dado todo por este grupo. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa, que seguro será maravillosa. Ha sido un verdadero placer aprender tanto a tu lado", escribió.

Junto a su mensaje, Carlos Soler añadió la imagen de un abrazo con Luis Enrique junto a dos más del Mundial, toda la selección unida en el momentos de tensión de la tanda de penaltis que provocó la eliminación ante Marruecos en octavos de final del Mundial 2022 y una cariacontecido tras su fallo en el lanzamiento.



"Es complicado asimilar que te quedas fuera del Mundial así. De una de las formas más duras que tiene el fútbol, en penaltis. Asumo el error y convivo con él desde que empecé en esto, por eso volvería a lanzarlo una y mil veces. Esto es el deporte de alto nivel, un juego de aciertos y errores en el que a veces se gana y otras se pierde", lamentó.



"Hace dos días nos tocó la derrota y sentimos mucho no haber podido continuar en este campeonato que tanta ilusión nos hacía a todos. Creo sinceramente que este grupo merecía mucho más por el trabajo que venía haciendo y por el excepcional ambiente que había entre todos, pero el fútbol, como la vida, tristemente no siempre entiende de merecimientos. Gracias de corazón a todas las personas que estuvieron, están y estarán apoyándonos en todo momento. Os hemos sentido muy cerca y lucharemos para que sigáis creyendo en nosotros", añadió.

Álvaro Morata quiso también despedirse de Luis Enrique subiendo una storie a su Instagram con una foto suya abrazando al ex seleccionador y con la frase "Gracias por todo míster".

Morata se despide de Luis Enrique