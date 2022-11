Libertad y sin cargos para el aficionado que saltó al campo en el Portugal-Uruguay

Doha, Qatar. 28th Nov, 2022. Streaker runs with rainbow flag and Superman Save Ukraine Shirt over the playing field Portugal - Uruguay Deutschland - Spanien World Cup 2022 in Qatar 28.11.2022 Credit: Moritz Müller *** Doha, Qatar 28th Nov, 2022 Streaker runs with rainbow flag and Superman Save Ukraine Shirt over the playing field Portugal Uruguay Germany Spain World Cup 2022 in Qatar 28 11 2022 Credit Moritz Müller