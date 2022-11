Inglaterra tampoco llevará el brazalete arcoiris en el Mundial de Qatar ante la amenaza de sanciones

Las posibles sanciones deportivas impuestas por la FIFA han echado para atrás a Inglaterra, que no vestirá este lunes el brazalete multicolor que pretende destacar las injusticias que se viven en Catar.



En una decisión de última hora, a menos de tres horas de que arranque el choque contra Irán que supone el debut mundialista de Inglaterra, la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha decidido abandonar la idea de lucir este brazalete arcoiris en apoyo al movimiento 'OneLove', que pretende ilustrar las injusticias y violaciones de los derechos humanos en Catar, especialmente las que atentan contra el movimiento LGTB.

El capitán de Países Bajos renuncia al el brazalete 'One Love' en Qatar: "No queremos empezar con amarilla" Países Bajos renuncia a la idea de que su capitán, Virgil van Dijk, lleve un brazalete en apoyo al colectivo LGTBI. Se expone a comenzar el partido con amonestación. 21 nov 2022 - 11:14

La cuestión de la imagen sobre este Mundial la tiene perdida FIFA desde el principio. Desde que fue capaz de cambiar todo para que el Mundial fuera en ese país. Intentó ampliar a 48 equipos. Que compartieran la organización. Hoy son los brazaletes. Mañana será otra cosa. https://t.co/jr5eMKy1cn — Fernando Evangelio (@ferevangelio) November 21, 2022



Harry Kane, capitán de Inglaterra, iba a llevar este brazalete y, junto a la FA, aseguró que no le importaba exponerse a sanciones. Sin embargo, la FA entendía que estas multas iban a ser de carácter económico, y no deportivo, como ha amenazado la FIFA.



En caso de vestir este brazalete, en lugar del impuesto por la FIFA, Kane se expondría a ser amonestado nada más comenzar el partido, algo que la FA ha tomado en consideración a la hora de desechar la idea.



La FA ha comunicado que buscará otros métodos para expresar sus ideas que no provoquen sanciones deportivas a su selección.

Inglaterra debuta este lunes 21 de noviembre en el Mundial de Qatar, a las 14 horas, frente a la Selección de Irán.