Hazard: "No quiero dejar el Real Madrid, pero la situación no depende sólo de mí"

El capitán de Bélgica, Eden Hazard, aseguró este lunes que no tiene dudas sobre su calidad, aunque comprende que desde fuera haya incertidumbre por su falta de minutos en el Real Madrid, e insistió en que no quiere dejar el club blanco.

"Mantengo la sonrisa. De mí depende adaptarme, porque tuve meses difíciles en los que no podía tener ritmo (de juego). Ahora tengo que demostrar que aún puedo hacerlo. Hay gente que duda de mi calidad, pero yo no dudo y creo que la vamos a volver a ver", dijo Hazard en rueda de prensa en el primer día de concentración de los Diablos Rojos.

"No, la respuesta es clara. No quiero dejar el Real Madrid. Pero la situación no depende sólo de mí", agregó el '10' de Bélgica, quien aseguró que al inicio de la temporada habló con Carlo Ancelotti y el técnico del Real Madrid le dijo que tendría oportunidades y que él intenta demostrar cada día en los entrenamientos que aún puede contribuir.

El atacante belga, que disputará su tercer Mundial, aseguró que quiere aprovechar el escaparate mundialista para "demostrar al pueblo belga que aún" está "ahí".

Hazard entiende las dudas, incluso sobre su titularidad en la selección belga, que le disputan entre otros el delantero del Brighton Leandro Tossard.

"Ha hecho un año soberbio. Merece jugar incluso más que yo. Entonces, sería el primero en felicitarle, pero haré todo lo posible por que el entrenador me ponga en el campo", dijo el capitán belga, que cumplirá 32 años en enero.

El atacante no descartó que el torneo catarí sea su última gran competición con su selección.

"Es posible. No me proyecto aún para el próximo Mundial dentro de cuatro años o la próxima Eurocopa dentro de dos, pero es posible", dijo Hazard.

Asimismo, señaló que desde la operación del año pasado en la que le retiraron una placa metálica colocada previamente en un peroné y que le generaba molestias se siente mejor y no se ha lesionado, aunque "es evidente" que le falta ritmo de juego.

Más allá de su situación personal, el capitán de los Diablos Rojos reconoció que es normal que el público dude de la selección belga.

"Es normal que se dude de nosotros. Estuvimos un poco en el pico de nuestra forma en 2018 (cuando Bélgica fue tercera en el Mundial de Rusia). Es la última oportunidad de demostrar que aún podemos ganar algo con esta bonita generación", manifestó.

"Sabemos que va a ser complicado, pero vamos a darlo todo sobre el terreno de juego", agregó Hazard, quien pidió confianza a "todo el pueblo belga" porque el equipo tiene "buenos veteranos, buenos jóvenes que llegan y un buen entrenador".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La selección belga, tras entrenarse este lunes en Tubize, a las afueras de Bruselas, viajará este martes a Kuwait, donde el viernes disputará un partido de preparación contra Egipto antes de trasladarse a Catar para medirse en la fase de grupos del Mundial contra Canadá, Marruecos y Croacia el 23 y 27 de noviembre y el 1 de diciembre, respectivamente.