El 'Daily Mail' publica una conversación de Byron Castillo en la que reconoce ser colombiano

La selección de fútbol de Ecuador puede ser expulsada del Mundial de Qatar 2022 ante nuevas evidencias de que uno de sus futbolistas utilizó un falso certificado de nacimiento, según aseguró este lunes el tabloide británico 'Daily Mail'.



El diario detalla que la "extraordinaria revelación" llega antes de que el Comité de Apelación de la FIFA tome esta semana una decisión sobre el asunto, que puede afectar a la participación de la selección ecuatoriana en Catar.



El 'Daily Mail' publica la grabación de la que asegura que es una conversación entre el futbolista Byron Castillo e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que analizaban su caso en 2018.



En el audio, el deportista "claramente afirma que nació en 1995, no en 1998, como dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano", narra el diario británico.

