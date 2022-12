Cesc, en El Partidazo de COPE: "No me gusta lo de practicar penaltis, hay cracks ensayando que luego fallan"

Si alguien puede opinar de la Selección Española es un jugador que sabe lo que es ganar un Mundial y se mantiene en activo en Italia: Cesc Fábregas.

Cesc atendió a El Partidazo de COPE la noche antes del primer partido a cara o cruz: el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo de España frente a Marruecos.

"Veo un partido difícil, aunque creo que España es superior y va a ganar. Tengo confianza y es mi deseo pero es un partido para no despistarse. Es decir: que no se repitan los diez minutos malos de Japón. Claro que todos los equipos tienen su momento de empanada y de distracción pero hay que estar atentos pq tienen transiciones muy buenas, son rápidos, tienen jugadores que atacan bien al espacio y otros que centran muy buenos balones", analizó el ex internacional.

¿Sufre el centro del campo de España cuando le aprietan? "Sufren como sufríamos nosotros también. Son jugadores de mucha calidad, pero lo peor para ellos puede ser que venga uno y con el aire en la nuca te apriete y sea más fuerte físicamente. Es lo que más odiamos cuando jugamos al fútbol", comentó un Cesc que pese a la dificultad "veo una Selección con las ideas muy claras. Con el talento que tienen pueden ganar a Marruecos seguro".

Con respecto a Pedri y Gavi, dos de los centrocampistas de moda en Qatar 2022, remarcó su "talento brutal. Me encanta la intensidad de Gavi y lo bueno que es. Se trata de seguir mejorando y viendo que tras cada competición van creciendo como jugadores. Te acuerdas de los Xavi, Iniesta o Silva y veías que cada año crecían y aportaban cosas nuevas. No hay que meterles una presión exagerada porque nos van a dar mucho en el futuro".

Gavi, durante uno de los partidos de España en el Mundial de Qatar. CORDONPRESS

No dar pelotazos, ensayar penaltis...

Dentro del sentido del fútbol que tiene Cesc Fábregas, aclaró dos cuestiones con las que Luis Enrique fue tajante en la rueda de prensa previa al partido.





Sobre la acción de 'dar un pelotazo' cuando el rival aprieta, como sucedió ante Japón, es partidario de "entiendo la idea, son muy buenos, pero obviamente hay momentos para todo, y un pelotazo muy bien hecho a veces te monta un buen contraataque... En el Madrid son expertos en ello", matizó.

Y tampoco está de acuerdo en ensayar los penaltis como si cada eliminatoria pudiera ir en ello: "No comparto esa teoría. He visto miles de jugadores, de cracks, tirando penaltis en los entrenamientos que no fallan uno y en los partidos lo fallan. Yo, antes del penalti de Italia no tiraba uno penalti desde cadetes. Con Palop tirábamos bastantes en 2008 pero no es algo que me guste practicar mucho. En un entrenamiento no tienes la misma tensión que en un partido. Creo que tiene que ver más con la personalidad y la confianza".

¿España, campeona? ¿O Brasil?

En su particular porra, Cesc Fábregas no tiene un ganador claro y volvió a recordar que "diez minutos malos te mandan para casa. He vuelto a ver muy fuerte a Brasil: los 24 jugadores que tiene en plantilla son muy potentes, pero tienen pinta de equipo ganador".

Por otra parte, reconoció que tampoco sigue al detalle todo el trabajo del actual seleccionador: "Si gana, perfecto. Tampoco sigo el día a día de Luis Enrique. El Twitch no lo veo porque no tengo de eso. Como entrenador, me parece un gran entrenador que ganó mucho con el Barça e intenta hacerlo lo mejor posible con este equipo", finalizó.