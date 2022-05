Algunos hoteles del Mundial de Catar se niegan a reservar habitaciones para parejas del mismo sexo

Varios medios de comunicación de los países nórdicos se han unido para realizar una investigación sobre la seguridad que aportará Catar durante el Mundial de fútbol a los aficionados extranjeros que se quieran desplazar hasta allí. En este sentido, han reportado que varios hoteles que están incluidos en la lista de alojamientos recomendados por la FIFA no aceptan reserva de habitaciones para parejas del mismo sexo. De los 69 hoteles consultados, tres se negaron a hacer la reserva y otros 20 accedieron a siempre y cuando no mostrasen públicamente su homosexualidad.

El comité de la FIFA dijo que Qatar es un "país conservador" pero que estaba "comprometido a brindar una experiencia inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA que sea acogedora, segura y accesible para todos". Agregó, sin embargo, que tomaría medidas contra los hoteles que no cumplan. "Se requerirá que más de 100 hoteles en Qatar que albergarán a fanáticos del fútbol, jugadores, funcionarios y otras partes interesadas clave cumplan con el Código de Abastecimiento Sostenible", dijo un portavoz del comité a la agencia de noticias Reuters.

El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, ya expresó hace unas semanas sus preocupaciones y dijo que no estaba contento de que algunos fanáticos no se sintieran seguros viajando al evento debido a las preocupaciones sobre los problemas de derechos humanos en el país. El mismo mes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo a la agencia de noticias Associated Press: "Todos verán que todos son bienvenidos aquí en Qatar, incluso si hablamos de LGBTQ+".