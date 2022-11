Guillermo Uzquiano: "Apuesto por Argentina, y creo que España se queda en la primera fase"

Guillermo Uzquiano, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE

"Creo que hay tres equipos por encima de los demás: Brasil, Argentina y Francia. Esos serían mis favoritos pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Argentina porque es el último Mundial de Messi, han formado un gran bloque alrededor suyo y apuesto por Argentina como campeón del Mundo. España debería estar en cuartos de final u octavos, ese es el lugar natural que le veo a la selección; pero me da mucho miedo la primera fase porque España no le gana fácil a nadie. Así que, por llevar la contraria a todo el mundo y por gafarlo, digo que España se queda en la primera fase del Mundial".