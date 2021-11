Ibrahimovic reconoce que el codazo a Azpilicueta "fue a propósito, por una tontería que hizo antes"

Durante el último enfrentamiento entre España y Suecia, en el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, fue muy sonado un codazo que el delantero Zlatan Ibrahimovic propinó a César Azpilicueta en un saque de esquina, que acabó con el defensa español en el suelo. Era el tramo final de un partido que ganaba la Selección Española por 1-0.

Fue una acción intencionada, como reconoce, sin esconderse, el propio Ibrahimovic en una entrevista que este martes publica 'The Guardian': "El otro día hice una falta a Azpilicueta. Pues lo hice a propósito. No me da vergüenza reconocerlo porque antes hizo una cosa estúpida contra mi compañero. Se creció contra mi jugador. Era una tontería, pero aún así, lo hice para hacerle entender que "no lo hagas, contra mí no tienes pelotas de hacérmelo". Te voy a enseñar lo que pasa si se te ocurre hacérmelo. Y por eso lo hice".

Zlatan Ibrahimovic: ‘I did a stupid thing. But I will do it again, 100%’ https://t.co/jyPBPY8fZb — The Guardian (@guardian) November 22, 2021





Reconoció que, cuando terminó el partido, con España clasificada para el Mundial, y Suecia relegada a la repesca, al final del partido no hubo más palabras entre 'Ibra' y Azpilicueta, ni contra el jugador al que dice que provocó: "¿Qué me va a decir? No me lo dirá... Tal vez se lo dijera a mi jugador, pero no le dijo nada porque es demasiado bueno. Sé que no es lo correcto, pero así lo haría. Ese soy yo. Y no me da vergüenza reconocerlo".

Zlatan Ibrahimovic, en un partido con SueciaCordon Press





Ibrahimovic vio la tarjeta amarilla por esa acción, lo que le impedirá estar en el siguiente partido de la Selección de Suecia: "No es cuestión de perderse o no el siguiente partido de la repesca. Se trata de hacerle entender al tío que no te molestas con alguien que está tumbado en el suelo. Tú no atacas a un perro que no ladra, atacas al perro que puede hacer algo. Es muy fácil provocar a compañeros míos que tienen 20 años y son buenas personas. Espero que ahora lo entienda".

Y fue contundente al reconocer que, pese a "lo estúpido" de la acción, "volvería a hacerlo".