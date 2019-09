Víctor Sánchez del Amo, "decepcionado y enfadado" por no ser el proyecto que se le trasladó

El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, se mostró "decepcionado y enfadado" por la situación del club, que no ha podido inscribir a cinco jugadores por el tope salarial, porque "éste no es el proyecto" que se le expuso antes de renovar y "no se han cumplido las expectativas" que le trasladó la entidad.

En rueda de prensa en vísperas de recibir el sábado al Almería, Víctor aseguró sobre la planificación, tras el cierre del mercado de fichajes, que no son "ni el proyecto ni las circunstancias del club" que les transmitieron a él y a su cuerpo técnico en relación con la situación "contractual, económica y de viabilidad".

Para el técnico madrileño, lo positivo es que ya se ha puesto fin a la "incertidumbre" relativa a la inscripción de futbolistas.

"Ya sabemos qué foto de plantilla tenemos, que no se corresponde con las expectativas incluso después de hablar con la propiedad, y eso te genera enfado y decepción, pero no nos asusta, la motivación es máxima y vamos a pelear con todo, se lo debemos a esta plantilla y a esta afición", dijo el preparador malaguista.

También afirmó que no entiende las trabas de LaLiga para inscribir a jugadores y que pidió sin éxito reunirse con sus responsables "para tomar decisiones", ya que la patronal del fútbol le indicó que "el único intermediario posible es Joaquín Jofre", el asesor jurídico del Málaga.

Al respecto, Víctor Sánchez consideró que "la afición del Málaga necesita muchas más explicaciones" e incidió en el asunto del límite salarial impuesto por LaLiga.

"No entiendo que haya reglas que impidan inscribir a un futbolista en paro por el mínimo, ni cómo no dejan inscribir a Álex Mula e Iván Rodríguez con contratos bajos -pasaban de ser sub-23 a la categoría profesional- y sí se deja inscribir a otros que quintuplican estos salarios", resaltó Víctor, por lo que lanzó la siguiente pregunta: "¿el fútbol negocio por delante del deporte?".