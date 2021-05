Pellicer anuncia su marcha del Málaga cuando finalice la temporada

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, anunció este martes que no continuará al frente del equipo la próxima temporada y que su decisión en por el "desgaste" que ha acumulado desde que en enero de 2020 se hizo cargo de la plantilla en sustitución del Víctor Sánchez del Amo.

"Es una decisión mía y dura, porque no ha habido negociación, ni tema de contrato ni de jugadores", comentó el técnico castellonense en una conferencia de prensa, en la que reconoció que ha "estado en una montaña rusa emocional" y que no ha tenido "problemas con nadie".



Pellicer dio las gracias a la afición y a sus jugadores y subrayó que "por encima de todos está el Málaga" y que es la decisión "más difícil a nivel personal y profesional" que ha tomado al "ir el corazón por un lado y la cabeza por otro". El técnico malaguista, de 47 años, añadió que "cuando una persona da todo y no tiene más, uno tiene que dar el paso al lado".



Después de la temporada y media que ha estado al frente del Málaga, y tras conseguir en este curso la permanencia con cuatro jornadas por disputarse, Sergio Pellicer indicó que el ciclo "se ha terminado" pese a que el club le ofreció la renovación.



El castellonense, que entrenaba al equipo filial del Málaga, se hizo cargo de la primera plantilla tras ser destituido Víctor Sánchez del Amo en enero de 2020 y debutó el 14 de ese mes ante la Ponferradina (1-0).



Hasta ahora, ha dirigido al Málaga en 59 partidos en LaLiga SmarBank, con 20 victorias, 19 derrotas y 20 empates, a los que hay que sumar tres encuentros de la Copa del Rey.