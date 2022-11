El Eibar y el Alavés se conforman con un punto

Eibar y Alavés empataron sin goles en Ipurua, con un resultado que pareció convenir a ambos, ya que el punto les permite seguir en la cabeza de la clasificación. El Eibar lo intentó más, pero el Alavés mantuvo el temple durante los 90 minutos y contuvo muy bien las ofensivas locales.



Primer derbi vasco de la temporada entre un Alavés que llegaba a Ipurua como líder en solitario y un Eibar en puestos de promoción de ascenso antes de comenzar el encuentro. Mucho respeto entre ambos conjuntos, que eran sabedores de que los tres puntos en juego tenían mucho valor y podían ser decisivos. al menos en el devenir inmediato de la Liga.



Por ello el encuentro comenzó con muchas cautelas por parte de ambos conjuntos. Ninguno de los dos equipos quería lanzarse a tumba abierta y tanto Eibar como Alavés apostaron por realizar jugadas largas, que dieran frutos después de una elaboración intensa.



El Eibar quiso marcar el ritmo y a punto estuvo de adelantarse tras una jugada que culminó con el balón en la red protagonizada por Stoichkov, pero que el árbitro anuló sin dudar por un fuera de juego de previo. El partido se dilucidaba en el centro del campo y apenas se creaban ocasiones claras.



Entre ellas se puede reseñar un tiro de Imanol en el minuto 17 que se fue fuera y seguidamente un remate fallado de cabeza de Jason que salió rozando el larguero y en el minuto 22 otro de Jon Guridi que salió alto.



El Eibar se encontraba con un líder rocoso y que no le podía las cosas nada fáciles. La mayoría de las escasas ocasiones se producían recurriendo a tiros lejanos como el de Sergio Álvarez en el minuto 31 desde fuera del área que salió desviado.



El partido siguió por los mismos derroteros hasta el descanso y la última oportunidad reseñable la tuvo Javi Muñoz con un tiro desde fuera del área que detuvo Sivera, pero que se produjo con el tiempo ya cumplido. Empate a cero en los primeros 45 minutos y todo sin decidir en espera de la segunda mitad.



El segundo período comenzó con una tónica similar. El Eibar trató de irse más arriba, pero la férrea defensa alavesista dejaba poco margen de maniobra. Resultaba muy difícil tener ideas ofensivas claras, con la tupida red defensiva creada por ambos conjuntos.



La primera del Eibar en este período fue un tiro de Matheus a la salida de un córner en el minuto 57 que salió muy elevavo. Poco bagaje para el generoso esfuerzo desplegado. A pesar de todo, era el Eibar el que parecía más decidido a tomar la iniciativa. En el 61 Blanco Leschuk casi cazó de cabeza un centro muy bien medido de Matheus y en el 63 no llegó por poco a otro centro con el pie de Corpas, que podía haber desviado a gol.



Los armeros querían, pero el Alavés no se ponía nervioso en ningún momento.A medida que transcurrían los minutos el conjunto babazorro ya renunciaba claramente al ataque y daba por bueno el punto que suponía el empate y que le mantenía como líder una semana más.



En los minutos finales el Alavés despertó y Toni Moyá tuvo la ocasión más clara para el Alavés con el envío de un balón bombeado desde muy lejos, que Luca detuvo con apuros- Los alavesistas crearon en este período mucho más peligro que en los 40 minutos anteriores, pero al final el 0 a 0 se mantuvo en el marcador.

FICHA DEL PARTIDO:



0. Eibar: Luca, Tejero, Venancio, Berrocal, Imanol, Sergio Álvarez, Matheus. Corpas (Troncho, m. 85), Javi Muñoz (Nolaskoain, m. 87), Stoichkov (Quique, m. 72) y Blanco Leschuk (Bautista, m. 85).



0: Alavés: Antonio Sivera, Tenaglia, Abqar (Laguardia, m. 46), Sedlar, Marás, Rubén Duarte, Jason (Alkain, m. 67), Salva Sevilla (Toni Moyá, m. 67), Jon Guridi (Rober González, m. 82), Luis Rioja y Miguel de la Fuente (Taichi, m. 91).



Arbitraje: El colegiado Dámaso Arcediano del Comité de Castilla La Mancha. En el minuto 29 amonestó a Miguel.



Incidencias: Lleno total en Ipurua para contemplar el primer derbi vasco de la temporada. La visita del líder atrajo a muchos aficionados a pesar de la tarde otoñal desapacible. Se reunieron un total de 6.517 espectadores. Hubo también una amplia representación de aficionados del Alavés, más de 300. Ambas plantillas posaron juntas antes del comienzo del encuentro en apoyo a la campaña en favor del euskara Euskaraldia..