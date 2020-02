Advíncula desmiente que haya denunciado al Rayo Vallecano

El futbolista peruano Luis Advíncula salió al paso de la investigación que LaLiga ha abierto sobre posibles irregularidades en los pagos que ha recibido del Rayo Vallecano y desmintió este lunes que hubiese denunciado al club madrileño en relación a sus honorarios.

"No he denunciado al Rayo Vallecano. Arancha Mérida no es mi representante, no he autorizado a nadie denunciar en mi nombre y no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo Vallecano", declaró Advíncula en un comunicado.

COMUNICADO DE LUIS ADVÍNCULA.

A la vista de las noticias aparecidas en prensa el día de hoy, quiero decir:

1. No he denunciado a Rayo Vallecano

2. Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre. (2/1) — Luis Advincula (@luisadvincula17) February 10, 2020

3. No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria. (2/2)

Gracias. — Luis Advincula (@luisadvincula17) February 10, 2020

La reacción del jugador peruano se produjo después de que LaLiga confirmase este lunes la apertura de una información reservada al Rayo Vallecano para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable en sus pagos, ante una comunicación de la agente del futbolista al respecto a finales del mes pasado.

"Desde la semana pasada, el instructor de dicha información reservada viene manteniendo reuniones con las distintas partes implicadas para determinar si se ha producido alguna conducta sancionable y, en caso de que los hechos o conductas a enjuiciar presentaran indicios de revestir carácter de delito o faltas penales, el Juez de Disciplina Social lo pondrá en conocimiento del órgano judicial o autoridad competente", indicó LaLiga.

En un comunicado, la patronal explicó que "tras tener conocimiento de los hechos el pasado día 26 de enero mediante una comunicación por parte de la agente del futbolista, activó inmediatamente, en aras de realizar un análisis responsable de la información recibida, los instrumentos previstos en los Estatutos y como consecuencia de ello, el Juez de Disciplina Social acordó la instrucción de una información reservada al Rayo Vallecano de Madrid, SAD".