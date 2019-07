Trippier: "Es todo un reto y un orgullo poder fichar por el Atlético de Madrid"

El lateral internacional inglés Kieran Trippier, presentado este jueves como nuevo jugador del Atlético de Madrid por las próximas tres temporadas, se declaró muy emocionado por su fichaje por el club rojiblanco, al tiempo que remarcó su orgullo y el reto que supone jugar en ese equipo y en LaLiga: "Estoy muy emocionado. Voy a dar todo por mi club y por mis aficionados. Me he sentido muy bienvenido. La pretemporada va a ser dura, pero parecida a la del Tottenham. Es un placer estar aquí. Estoy deseando comenzar a trabajar para lograr muchas cosas. Lo más importantes es empezar a participar con el equipo y aprender el idioma, que es mi primera prioridad. Cuanto antes aprenda el idioma, más fácil va a ser todo para poder comunicarme mejor", aseguró.

El inglés aseguró, que vestirá el dorsal 23, aseguró que está en proceso de aprender castellano: "Voy a intentar aprender mucho. Es mi prioridad. Siempre quise aprender el español. Tengo muy buen entendimiento con los jugadores, pero ese va a ser mi siguiente deseo", expuso Trippier, ya expectante para jugar en un estadio "fantástico, uno de los más bellos del mundo", en el que ya disputó la final de la Liga de Campeones el pasado 1 de junio con el Tottenham, que fue doblegado por el Liverpool.

Su exequipo fue entonces subcampeón de Europa, como lo ha sido su nuevo conjunto en tres ocasiones a lo largo de su historia. "He seguido al Atlético de Madrid desde hace varios años y he visto que han estado muy cerca de ganar la Liga de Campeones. He visto lo que pide Simeone al equipo, a sus jugadores, el esfuerzo. Es un placer jugar a sus órdenes. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y ahora podré estar a sus órdenes. Todos vamos a dar todo lo posible para llegar a la final", remarcó.

El internacional inglés aseguró que tras recibir la oferta del Atlético habló con Mauricio Pochettino para pedirle que facilitara su salida: "Le expliqué que era una gran oportunidad poder venir al Atlético de Madrid y que no quería dejarla de lado. Cuando el Atlético me mostró el interés no lo pensé dos veces. Es un placer mudarme a Madrid. Es un reto para mí. Quería jugar en la Liga desde que era joven y voy a dar todo lo que tengo", concluyó.