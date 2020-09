Sergi Roberto: "Estando a su nivel, es normal que Messi pueda buscar otra experiencia"

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto ha reconocido que cruzó los dedos para que su compañero y capitán Leo Messi no dejara el club, cuando el argentino pidió salir y parecía que la relación de dos décadas tocaba a su fin, y ha asegurado que con él son "más fuertes".

"Estando al nivel que ha estado siempre es normal que pueda pensar en buscar otra experiencia. Yo deseaba y cruzaba los dedos para que se quedase con nosotros. Con él somos más fuertes", reconoció en una entrevista en el programa 'Tu Diràs' de RAC1.

Sergi Roberto reconoció que hizo lo mismo que el "cien por cien" de los culés, rezar para que no se fuera. "No podía ser verdad que Leo no continuase con nosotros. Es nuestro capitán, es el mejor jugador que ha tenido el Barça y en la historia del fútbol y por tanto yo no me imaginaba un Barça sin Leo", se sinceró.

Eso sí, habría respetado cualquier decisión tomada por el argentino, que finalmente, aunque a regañadientes, se quedó. "Si la decisión que él quería era esa, la respetaba totalmente. Sólo faltaría que no la hubiéramos respetado. Lo ha dado todo por este club", recordó el de Reus.

Por otro lado, en cuanto a Luis Suárez, también desea que se quede, y más si se va a un rival como el Atlético de Madrid. "A Luis le tengo un aprecio especial, es un jugador que nos ha dado muchísimo todos estos años. De momento está con nosotros. Si se acaba marchando, el Atlético será un equipo mucho más fuerte", reconoció.

En cuanto a la eliminación europea de la última temporada, el 2-8 encajado este verano contra el Bayern, aseguró que fue un momento muy difícil. "El partido será difícil de olvidar. Hemos pasado el peor verano posible. Al acabar el partido no queríamos volver a jugar al fútbol", manifestó.

No obstante, piensan ya en la temporada que entra, con Ronald Koeman en el banquillo."Nos ha hecho trabajar muchísimo, los entrenamientos están siendo muy largos. Estamos trabajando muy bien. Lo veo bien preparado tanto en táctica como en hablar a los jugadores. Nos dice las cosas claras y eso es bueno para el equipo. Confío plenamente en él y en todos los jugadores", aseguró.