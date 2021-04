La prudencia lleva a Hazard a caerse de la lista contra el Eibar; prohibido "hacer el tonto" con Kroos

Eden Hazard sigue fuera de la lista de convocados de Zinedine Zidane, para medirse al Eibar este sábado. Zidane confirmó en rueda de prensa que el delantero belga estaba trabajando bien pero, al igual que con el resto de lesionados, prefirió pecar de prudencia.

"No tenemos un plan con Hazard. Vamos día a día, no vamos a forzar nada, lo que importa es que esté recuperado. Él está mejor, pero no puedo decir si estará en cinco o diez días. Que está en tres, pues mejor", dijo el técnico francés en rueda de prensa.

Zidane también vio bien a Toni Kroos en la última sesión de la semana, aunque tampoco dio pistas de su estado real de salud: "Kroos ha entrenado hoy con nosotros, y veremos. Como tenemos muchos partidos, no vamos a hacer el tonto, y veremos cómo vamos a gestionarlo todo". Kroos, finalmente, forma parte de la lista para recibir al equipo armero.

"Cada uno hace las cosas que cree conveniente. Mi trabajo es preparar con mis jugadores y con la gente que trabaja aquí el partido de mañana", advirtió 'Zizou'.

Lista de convocados para el Real Madrid - Eibar

PORTEROS: Courtois, Lunin y Altube

DEFENSAS: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy

CENTROCAMPISTAS: Kroos, Modric, Casemiro, Isco y Arribas

DELANTEROS: Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vini Jr, Mariano y Rodrygo