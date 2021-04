Zidane, sobre la lesión de Ramos con la Selección: "Es fútbol, estas cosas pasan; nadie tiene la culpa"

Zinedine Zidane resta importancia a la lesión que se produjo Sergio Ramos con la Selección Española durante la última ventana, en la que Ramos jugó frente a Grecia y frente a Kosovo.

Pese a que Sergio Ramos se perderá partidos tan importantes como el enfrentamiento de cuartos de final de Champions ante el Liverpool o Clásico de LaLiga Santander frente al Barça, Zidane resta importancia a si hay culpables ajenos al Real Madrid: "Aquí nadie tiene la culpa, ni la Selección. Es fútbol y lamentabelmente estas cosas pasan. Hay que aceptarlo, nadie tiene la culpa. Se ha hecho un poco de daño y esperamos que se recupere rápidamente".

����️ ���� �������������� | ¡La rueda de prensa de Zidane, previa al #RealMadridEibar! https://t.co/yfrJ617wni — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 2, 2021

En ese sentido insistió en no poner la atención en esos compromisos sin detenerse en el partido de LaLiga de este sábado frente al Eibar: "Es verdad que queremos que Sergio esté con nosotros siempre, pero sólo tenemos que ver en el partido de mañana y en los jugadores que tenemos".

Zidane tampoco cree que la convocatoria de Sergio Ramos con la Selección Española fuese imprudente por parte de Luis Enrique: "Ramos estaba bien para ir con la Selección. No jugó con nosotros, pero podía jugar a los 3 ó 4 días. Luego jugó un poco, después tuvo una sensación, y es una pequeña lesión. Ha sido un proceso normal".

"Hay un seleccionador que selecciona a sus jugadores y ya está, yo no entro. Después, se puede o no se puede. Sergio era seleccionable, y luego pasó lo que pasó", insistió.

Con respecto al futuro de Sergio Ramos, que sigue en el aire, volvió a tenderle la mano al capitán: "Queremos que Sergio se quede aquí, por lo que es, lo que representa y por lo que ha hecho".

"Me canso de decir lo mismo: Haaland no es jugador mío"

Zinedine Zidane también se refirió a la noticia adelantada ayer por Manolo Lama, de que el padre de Haaland y Mino Raiola también se reunieron con el Real Madrid, aunque echó balones fuera: "Me canso de decir lo mismo. Todo lo que puede pasar fuera, y Haaland no es un jugador mío, no voy a decir si me parece bien o mal. Me canso de decir que solamente me interesa el partido de mañana".

Ante la re-pregunta en la rueda de prensa de este viernes, el francés volvió a repetir que "no pienso en Haaland, únicamente en el partido de mañana".