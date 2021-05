Martínez Almeida, en Tiempo de Juego: "Solo dudé cuando Paco González me dijo que esta Liga era del Barcelona"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estado en Tiempo de Juego segundos después de que el Atlético de Madrid se proclamase campeón de Liga tras ganar al Valladolid en un encuentro al que, finalmente, no ha podido acudir. "Como alcalde tenía que haber una neutralidad institucional y por eso no he ido a Valladolid", ha reconocido.

Un partido de absoluto infarto que el alcalde de la capital ha preferido vivir desde casa de una manera muy especial. "Me he encerrado solo en mi casa y lo único que hacía era hacer zapping. Las dos veces que he hecho zapping han sido los dos goles del Atlético", ha desvelado.

Tras conseguir el título de Liga, Martínez Almeida ha querido reconocer el esfuerzo del Real Madrid y, sobre todo, su "fe hasta el final". "Hay que estar orgulloso del final de Liga que han hecho estos dos equipos porque ha sido tremendo, el Madrid ha demostrado que hay que hacerlo muy bien para tumbarle", ha reconocido.

La celebración del título, con moderación

José Luis Martínez-Almeida, además, ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de tranquilidad a todos los aficionados colchoneros y ha explicado que los jugadores no acudirán a Neptuno. "No se va a cerrar Neptuno al tráfico y el que quiera celebrarlo desde el coche que lo haga", ha dicho. "Hay que celebrarlo con moderación, las aglomeraciones no son buenas", ha insistido.

El trofeo de campeón será entregado al Atlético de Madrid este domingo en el Wanda Metropolitano en una ceremonia a la que acudirá el alcalde. "Hemos estado de acuerdo con el Atlético para que la celebración del título se haga de una forma responsable, entendiendo que aún estamos en pandemia", ha explicado.