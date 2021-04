Los clubes de LaLiga extreman las precauciones: ya no se pueden aplazar partidos por Covid-19

Los clubes de LaLiga están obligados a ser más cautos, si cabe, con la posibilidad de contagiarse por coronavirus. Y es que, tal como informa Isaac Fouto, a partir de la jornada 30 en Primera División, y la jornada 34 en Segunda División, no podrán aplazarse partidos por Covid-19.

Hasta el momento, sí podía solicitarse el aplazamiento de un partido por tal motivo. Pero desde este momento, si un equipo no puede presentarse desde esta jornada hasta la conclusión de la presente temporada, se considerará "incomparecencia" y el partido se le dará por perdido a ese equipo por 3-0.

Así lo recoge la normativa de LaLiga

��YA NO SE PUEDEN aplazar partidos por COVID



��RFEF y Liga aprobaron que esto sea así desde; jornada 30 en Primera y 34 en Segunda



��Se considerará incomparecencia y se le dará el partido por perdido 3-0 a quien no pueda disputarlo



��Los clubes piden extremar precauciones pic.twitter.com/kdEVh8oT6A — Isaac Fouto (@isaacfouto) April 10, 2021

La normativa de esta temporada recoge que, en el caso de que un partido no pudiera celebrarse como consecuencia del coronavirus (no poder reunir, al menos, 13 jugadores de la primera plantilla y completar una convocatoria con jugadores de equipos filiales; no poder desplazarse por cuestiones sanitarias, etc), se puede solicitar el aplazamiento: una única solicitud en los equipos de Primera División y dos solicitudes para los equipos de Segunda División, a lo largo de la temporada.

Sin embargo, "en todo caso, no será posible el aplazamiento de los partidos cuando las circunstancias descritas anteriormente se produzcan con posterioridad a la Jornada 30 en Primera División y a la Jornada 34 en la Segunda División".

La resolución es "dar por ganador (3 a 0) al equipo que estuviere en disposición de disputar el partido y si fueren los dos equipos los que estuvieren en no disposición de disputar el encuentro por causas de la Covid-19, el encuentro se dará por perdido a ambos equipos".

Tanto la jornada 30 en Primera División como la jornada 34 en Segunda División se celebran durante este fin de semana (10-11 de abril).