Las salidas de Aubameyang y Depay "están paralizadas" e impiden la inscripción de Koundé

Quedan diez días para el cierre de mercado y poder inscribir a Jules Koundé, algo que le está costando bastante al Fútbol Club Barcelona. Los azulgranas siguen trabajando para poder tener inscrito al futbolista francés y ya empieza a notarse los nervios en las oficinas del club catalán. El Barcelona está obligado a liberar unos 24 millones de euros de masa salarial para poder inscribir al francés.

Las esperanzas de los azulgranas pasan por las salidas, que según ha podido saber COPE de fuentes oficiales del club, "están paralizadas". En el escaparate catalán se encuentra Memphis Depay, pero la salida del neerlandés no es suficiente para inscribir al francés. Por eso también deben vender a Pierre-Emerick Aubameyang.

Pero ambas operaciones no avanzan, el neerlandés con la Juventus y el gabonés con el Chelsea. Por eso ambos viajaron a Anoeta, aunque no tuvieron ningún minuto. Tampoco los tuvo Sergiño Dest, que no fue ni convocado a San Sebastián. El futbolista no cuenta para Xavi Hernández, pero el estadounidense no negocia su salida con ningún club

Quedan diez días. El objetivo del Barcelona es tener a al francés inscrito el día 31, pero Xavi comienza a impacientarse. "Me molesta no haber podido tener a Koundé", señaló el catalán tras el partido en San Sebastián. Pero este no es el único molesto con la situación, el jugador galo también está inquieto con su futuro.