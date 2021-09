Laporta: "El club podrá actuar con normalidad en la próxima ventana de fichajes"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que la rebaja salarial de Sergi Roberto "está ya acordada" y solo pendiente de firma una vez se reúna la documentación."Los gestos que han hecho los capitanes (rebajándose el sueldo) no los olvidaremos nunca porque son gestos de barcelonismo sin precedentes. Para mí se han convertido, aunque ya lo eran, en héroes del Barça", explicó el presidente en la presentación de Luuk de Jong como nuevo jugador azulgrana.



Laporta recordó que en el mercado veraniego de fichajes la masa salarial deportiva del club pasó de representar un 110 % de los ingresos totales a un 80 % y que "se bajará seguramente al 70 %", lo que provocará que el club pueda "actuar con normalidad" en la próxima ventana de traspasos.



Pese a que el Barcelona estuvo "encorsetado" en el mercado veraniego por la "herencia recibida" en materia económica, con las pérdidas de Leo Messi y Antoine Griezmann, Laporta está "muy satisfecho" con la plantilla final. El presidente agradeció públicamente al área deportiva y al director de fútbol, Mateu Alemany, el trabajo realizado: "No era nada fácil. Quizás es el mercado de fichajes más difícil que hemos vivido", reconoció.



Pese a ello, confesó que ve a la plantilla "más motivada de los últimos años" y a "la afición muy animada y con muchas ganas de que salgan bien las cosas"."Estoy muy agradecido a la afición, porque ha entendido que estas decisiones tan importantes se tenían que tomar. Con esta herencia heredada estaba en riesgo la institución y, como he dicho, la institución está por encima de todo", indicó.



El presidente volvió a respaldar públicamente a su entrenador, Ronald Koeman, al que lo volvió a transmitir todo su "apoyo" y todo su "respeto". "Yo sigo manteniendo la confianza con el entrenador. El entrenador tiene todo el poder en el terreno deportivo, se lo otorgamos la junta directiva", manifestó. Laporta sostuvo que, gracias a incorporaciones como la de De Jong, petición expresa de Koeman, el técnico neerlandés "está vislumbrando que todo irá mejorando".



Además, el presidente azulgrana secundó a Mateu Alemany cuando dijo que el brasileño Coutinho será "un jugador muy importante este año" y habló personalmente del caso de Ousmane Dembélé, cuyo contrato expira al final de esta temporada. "Vamos a conseguir que juegue seguido y que los momentos difíciles que ha pasado no se vuelvan a producir. Hay un plan del club para que este jugador demuestre todo su talento y su calidad", dijo Laporta tras confirmar que le van "a plantear una renovación" a Dembélé porque "se siente querido en el club".