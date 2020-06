LaLiga prohíbe a las radios los micrófonos ambiente para no recoger el sonido de los partidos a puerta vacía

LaLiga obliga, desde este sábado, a todas las emisoras de radio a quitar los micrófonos ambiente de las cabinas de retransmisión, tal como informó Rubén Martín en Tiempo de Juego en la previa del Leganés - Real Valladolid.

Un miembro del departamento de comunicación del CD Leganés comunicó a los locutores que se encontraban en las cabinas de radio que, por orden de uno de los directores de partido de LaLiga, había que quitar los micrófonos ambiente.

Preguntado si la medida se debía por alguna cuestión sanitaria, la respuesta fue negativa, por lo que todo apunta a una nueva medida de censura por parte de LaLiga.

En este sentido, Javier Tebas ya reconocía un año atrás en El Partidazo de COPE que LaLiga imponía y prohibía lo que la televisión tenedora de los derechos audiovisuales podía emitir, grabar o preguntar. LaLiga impide, desde hace tiempo, que se emitan imágenes de los palcos, y que los periodistas a pie de campo hagan preguntas a los futbolistas que no tengan relación con el partido que acaban de jugar.

Tiempo de Juego pudo recoger, sin problema, el ambiente de los partidos previos de la 28ª jornada de LaLiga Santander, por lo que la orden se dio antes de que comenzase el partido de Butarque.

Paco González denuncia en Tiempo de Juego la censura de Tebas

"Esto es una cabezonería de Tebas. A los clubes creo que no les está importando. En general, es Tebas, que tiene un tic para la censura extraordinario. No quiere que se vea nada malo, no se enfocan a los palcos para que no se enfaden los presidentes. Tampoco se están diciendo salvajadas. Desde LaLiga se censuran preguntas, imágenes y ahora sonidos. Me parece lamentable", opinó el director de Tiempo de Juego.