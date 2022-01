Iván Alejo, tras la polémica ante el Levante: "Si sale un gesto mío donde les mando a Segunda, dejo el fútbol"

Iván Alejo ha sido el protagonista de la victoria del Cádiz frente al Levante en el Ciutat de Valencia. Tras el segundo gol marcado por Salvi, el futbolista del Cádiz ha ido a celebrarlo con su compañero y, acto seguido, el capitán del Levante, José Luis Morales, visiblemente molesto, ha ido a encararse con Iván Alejo. Según ha contado José Manuel Segarra en Tiempo de Juego, el capitán del Levante le estaba recriminando un posible gesto que le ha hecho a la grada.

Tras esta tangana, en la que han sido amonestados el propio Alejo y Morales, el futbolista del Cádiz ha sido sustituido y, al irse al túnel de vestuarios, varios integrantes del Levante han ido a increparle sin que lo captaran las cámaras de televisión.

Al terminar el encuentro, el propio Iván Alejo ha decidido escribir a Paco González dándole su versión de los hechos. "En ningún momento le he hecho un gesto de 'A Segunda' a la grada, he ido a celebrar el gol con mi amigo Salvi haciendo el gesto de una 'L' mirando a la cámara", ha explicado el futbolista en el mensaje. Además, también ha asegurado que "si sale algún gesto de esos (en el que le mande a Segunda división a la afición), dejo el fútbol", ha asegurado con rotundidad.

??Informa Paco González:



???"Me escribe @ivanalejo7 para contarnos:



??"No he hecho ningún gesto a la afición del @LevanteUD. Era una celebración con Salvi haciendo la letra L"



??"Jamás le diría a una afición «A Segunda»"



??"Si sale algún gesto de esos, DEJO EL FÚTBOL" pic.twitter.com/6enbGHLItp