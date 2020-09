La 'incógnita Hazard', tras la convocatoria del belga ante el Real Valladolid

La incorporación de Eden Hazard en la lista de convocados de Zinedine Zidane para el partido de la 4ª jornada de LaLiga Santander entre el Real Madrid y el Real Valladolid resultó, cuanto menos, sorprendente. Fue objeto de debate este martes en #TertuliónPartidazo de anoche, con Juanma Castaño.

En el horizonte está la posibilidad de que entre en la lista de seleccionados para Bélgica la próxima semana.

A Zidane se le escapó en rueda de prensa que "Hazard ha tenido un problema gordo". La realidad es que Hazard, desde su llegada al Real Madrid, no ha terminado de despegar, lastrado por un problema importante en uno de sus pies desde hace bastante tiempo. Bien por querer jugar, por querer recobrar sensaciones, el caso es que el futbolista no terminó de curarse del todo de su tobillo.

Hace unos días, el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, aseguraba en El Partidazo de COPE que "Hazard está médicamente al 100%, pero no tiene ritmo de partido". Y pidió "paciencia y trabajo" para comenzar la pretemporada "sin riesgo".

Según informó Miguel Ángel Díaz, Eden Hazard tiene muy buenas sensaciones con su tobillo. No siente dolor desde hace tiempo, tenía que coger carga de entrenamientos y ritmo, lo ha estado haciendo, y se prevé que no sea titular frente al cuadro pucelano, aunque no se descarta que pudiera tener algunos minutos. Quedará por ver qué hace después Roberto Martínez.

Hazard necesita rodaje: sólo 22 partidos de blanco

Hazard se encuentra en un momento delicado de su carrera. El futbolista, a sus 29 años, lucha por evitar nuevos contratiempos.

Desde su llegada al Real Madrid en verano de 2019, tan sólo ha podido disputar 22 partidos: 16 de LaLiga Santander y 6 de Liga de Campeones, en los que tan sólo ha podido conseguir un gol (frente al Granada) y seis asistencias.

Su último partido tuvo lugar el pasado verano, en la jornada 37 de LaLiga Santander frente al Villarreal.