Hazard se queja de su falta de minutos en el Real Madrid

Tras la victoria de Bélgica ante Gales, Eden Hazard ha vuelto a hablar de su etapa en el Real Madrid y de cómo se siente formando parte del conjunto de Carlo Ancelotti. En ese partido de Nations League ante el conjunto británico, Bélgica ganó 2-1 en un duelo en el que Hazard disputó 65 minutos de juego. Como nota curiosa, salió del campo al mismo tiempo en el que en Gales entraba Gareth Bale, que fue suplente.

En declaraciones a la televisión belga RTL, se mostró disconforme con los minutos que juega en el conjunto blanco. "Han sido momentos difíciles y duros porque quería jugar, pero no estoy jugando. Me siento bien en el Real Madrid, pero estoy jugando menos. Y cuando salgo al campo me siento bien. Es una situación complicada. Quiero jugar más", señaló el exdelantero del Chelsea.

También habló de que le gustaría llegar de la mejor manera posible al Mundial. "Estoy feliz de ser titular. Ya veis que cuando juego soy feliz, lo hago bien, y me encanta haber hecho disfrutar a los seguidores de Bélgica de nuevo. Sé lo que puedo hacer. Quiero llegar en la mejor forma posible a noviembre, al Mundial. Estoy a disposición de lo que mi técnico, Roberto (Martínez) quiera", explicó Hazard.

Por último, quiso ser optimista con su futuro. "El mejor y viejo Eden Hazard volverá una vez tenga minutos. Solo necesito volver a tener ritmo para demostrarlo", apuntó el belga. A Bélgica le espera otro partido de la Nations League en este parón, ante los Países Bajos el próximo día 25. Su selección debutará en el Mundial el 23 de noviembre, ante Canadá.