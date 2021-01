El Alavés presenta el himno de su Centenario compuesto por Mikel Izal

El Deportivo Alavés ha presentado en la mañana de este viernes el himno del Centenario, "Alta La Frente", de la mano de Mikel Izal, vocalista del grupo Izal, junto al presidente de la entidad albiazul Alfonso Fernández de Trocóniz.

"Un himno que resume 100 años Gloriosos para celebrarlo y recordar toda la vida", como apunta el equipo vitoriano en su página web.

“Para mí y para el club es uno de los actos más bonitos del Centenario, ya que llega al corazón de todos los alavesistas, y Mikel Izal era la persona idónea para llevar adelante el reto de crear este himno”, expresaba Fernández de Trocóniz durante la presentación del mismo

��️ Alfonso Fernández de Trocóniz: "El himno del Centenario resume lo que es el @Alaves, sus 100 años de historia, poniendo en valor el sentimiento alavesista al recoger lugares y personas icónicas de la historia albiazul"#AltaLaFrente#100AñosGloriosos �� pic.twitter.com/X99n6QK1ze — Deportivo Alavés (@Alaves) January 15, 2021

Además, el presidente albiazul ha querido agradecer y poner en valor toda la letra, “logrando resumir lo que es el alavesismo y los 100 años de historia, poniendo en valor el sentimiento alavesista, en el que se recogen lugares y personas icónicas de la historia albiazul”.

Por su parte Mikel Izal ha destacado que, “ponerle letra y música ha sido muy emocionante y quería agradecer al club que me ha regalado uno de los proyectos más ilusionantes de mi carrera”.

��️ Mikel Izal, vocalista de @IZALmusic : "Ponerle letra ha sido muy emocionante, era una experiencia nueva para mí en la que tenía que contar la historia de otras personas y llegar al corazón"#AltaLaFrente#100AñosGloriosos �� pic.twitter.com/TMMYHy7Y2E — Deportivo Alavés (@Alaves) January 15, 2021

“Yo he crecido en Vitoria y ha sido muy especial y emocionante, esto ha sido lo más personal que he hecho en mucho tiempo”, expresaba el Mikel Izal que también resumía cómo ha vivido el proceso de creación del himno. “Tenía que escribir lo que había vivido toda una provincia, el Alavés te marca, aunque no hayas pisado Mendizorrotza en la vida, estás hablando de un patrimonio de la ciudad y la provincia”.

El himno del Centenario tendrá su versión en euskera la próxima semana con la letra adaptada por Miren Agur Meabe y cantada por el propio Mikel Izal.