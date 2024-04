Remontada del Racing de Ferrol para seguir soñando

El Racing de Ferrol consolida su reincorporación a la lucha por el ascenso a Primera División tras ganar a la SD Huesca (2-1) en A Malata, una victoria por remontada que coloca al equipo de Cristóbal Parralo a un punto de los puestos de play off a la máxima categoría.



Con el regreso de Nico Serrano a la alineación, el cuadro verde, ante un rival a la expectativa, intentó aperturas desde una posición avanzada de Sergio Cubero y con Iker Losada como primer ariete.



No tardó en aparecer Heber Pena, que se ganó un hueco en el once a la búsqueda de asociaciones con puntales, y el conjunto naval se fue asomando en más ocasiones, pero la solvencia defensiva del cuadro aragonés hizo las veces de freno.





Entre algunas imprecisiones, jugadores como Nico Serrano, en el 15, alumbraron la esperanza con un disparo desviado y el extremo fue ganando protagonismo, al tiempo que todo el Racing de Ferrol renació tras minutos de agobio.



El navarro, que exhibió su capacidad de desborde, repitió en el 20 con un balón que fue directo a manos de Álvaro Fernández, mientras que el primer disparo con posibilidades de un Huesca que apeló a esperar acciones a la contra no llegó hasta el 27, con la firma de Elady.



Necesitados de mucha más garra, los de Antonio Hidalgo rondaron la puerta de Ander Cantero, sin mayor peligro, y reapareció el Racing hacia el descanso, otra vez por mediación de Serrano, y con reclamación de penalti en el 37 por agarrón a Álvaro Giménez.

2?????9?0? | 2-1 | ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! Final en A Malata, nova vitoria dos verdes para sumar tres novos puntos. Seguimos nos postos altos da táboa #RacingFerrolHuesca#LALIGAHYPERMOTION#OpaRacing ?? pic.twitter.com/6bB8BJ81ld — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) April 14, 2024

En un claro fallo de la línea defensiva, el Huesca obtuvo petróleo y se adelantó en el marcador, un gol, de Javi Martínez, que espoleó a los del Alto Aragón, pero que no desanimó a los de Parralo.



Con más insistencia y la actividad centrada en la meta del Huesca, afloraron más oportunidades del Racing de Ferrol en la reanudación, como una asistencia del propio Heber Pena por la cual Álvaro Giménez abrió la cuenta local y un nuevo partido, en el que el Huesca se vio abocado a arriesgar para salvar su renta.



Los verdes, con más reflejos, hicieron frente al avance oscense y Nico Serrano confirmó la remontada aprovechando un despiste de la zaga visitante para marcar a partir de un disparo lejano cuando restaban todavía 26 minutos de encuentro.





El 2-1 acabó por descentrar al rival, que aportó un intento con chilena de Pulido en el 82 y alguna acción de presión, y brindó más buenos minutos del Racing de Ferrol, que no sirvieron para agrandar su ventaja, pero sí para ratificar sus aspiraciones por la parte alta de la tabla en la recta final del campeonato.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Racing de Ferrol: Ander Cantero, Sergio Cubero, Jon García, David Castro, Moi Delgado, Nico Serrano (Álex Martín en el 83), Heber Pena (Chuca en el 76), Álex López (Fran Manzanara en el 76), Jesús Bernal, Iker Losada (Brais Martínez en el 89) y Álvaro Giménez (Sabin Merino en el 89).

1 - SD Huesca: Álvaro Fernández, Miguel Loureiro, Blasco (Juanjo Nieto en el 68), Pulido, Vilarrasa, Kortajarena (Joaquín en el 68), Javi Martínez, Kento (Bolívar en el 81), Gerard Valentín (Lombardo en el 75), Elady y Hugo Vallejo (Obeng en el 75).

Goles: 0-1, Javi Martínez, minuto 39; 1-1, Álvaro Giménez, minuto 53; 2-1, Nico Serrano, minuto 64.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comunidad de Madrid), que amonestó al local Moi Delgado en el minuto 68 y al visitante Javi Martínez en el 55.

Incidencias: A Malata, 6.421 espectadores (dato ofrecido por el Racing de Ferrol).