El Granada asalta Riazor

El Granada dinamitó Riazor con un triunfo por 0-2 que le permite distanciarse de la zona de descenso, después de imponerse con merecimiento a un triste Deportivo, que desaprovechó una oportunidad de oro para dormir en puestos de ascenso directo.

El Dépor firmó otro decepcionante partido. El Granada empezó sin dudas, sabiendo muy bien cómo hacer daño a su rival, mientras que Antonio Hidalgo veía cómo su equipo era incapaz de adueñarse del balón ni armar sus letales transiciones.

La primera ocasión del encuentro llegó en el primer minuto con un disparo de Jose Arnaiz que se estrelló en el lateral de la red. El Granada estaba cómodo, pero un regalo de Diaby casi lo pagó caro. Un mal control de Zakaria Eddahchouri, no obstante, permitió al central senegalés enmendar su error para forzar una mala finalización del delantero neerlandés.

Bajo la dirección del veterano Manu Trigueros, que volvía a la titularidad muchos meses después, el Granada gobernó el duelo en la primera media hora. Se adelantó con un remate de Arnaiz al centro de Sergio Ruiz en el minuto 17 y dispuso de una clarísima oportunidad para el 0-2 tras un espectacular taconazo de Sola que Trigueros, con un tiro muy centrado, no finalizó delante de Álvaro Ferllo.

Esa acción arrancó los primeros pitos en las gradas de Riazor. Pero ni así reaccionó su equipo, sin fútbol ni el desborde que suele aportar Yeremay Hernández. Dependió en exceso de Mario Soriano y el ‘joker’ apenas entró en juego. Un par de remates de Stoichkov y un disparo desde la frontal de Zakaria fue el bagaje ofensivo del equipo gallego en el primer tiempo.

Obligado una vez más a remontar y a rehacerse de otra muy pobre primera mitad, el Dépor se animó algo más en el segundo tiempo. Tuvo más balón, pero continuó sin generar peligro. Hidalgo maniobró y reordenó su once. Primero metió a Patiño en el descanso. Y poco después a Luismi Cruz y Nsongo Bil, goleador en Zubieta.

El Granada, lejos de meterse atrás, mantuvo su presión alta para impedir que Mario Soriano entrase en juego. Y así desdibujó a un rival sin fútbol y al que mató definitivamente en el minuto 84 después de una magistral asistencia de Trigueros para Pascual, que no perdonó en el mano a mano.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Loureiro, Comas, Quagliata (Luismi Cruz, min.56); Mella (Escudero, min.62), Riki, José Ángel (Patiño, min.46), Mario Soriano; Stoichkov (Mulattieri, min.73) y Zakaria Eddahchouri (Nsongo Bil, min.56).

2 - Granada: Luca Zidane; Sola, Diaby (Hormigo, min.64), Lama, Williams, Diallo (Pablo Sáenz, min.79); Manu Trigueros, Izan González, Sergio Ruiz (Óscar Naasei, min.64); Diocou (Rodelas, min.79) y Jose Arnaiz (Pascual, min.64).

Goles: 0-1, m.17: Arnaiz. 0-2, m.84: Pascual.

Árbitro: Muñiz Muñoz (Comité aragonés).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 19.854 espectadores.