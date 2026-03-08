El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria como visitante

El Eibar rompió el maleficio que parecía perseguirle lejos de Ipurua y logró su primera victoria del curso como visitante, tras imponerse este domingo por 0-1 a un gris Leganés, que sigue sin poder alejarse de unos puestos de descenso de los que sólo le separan tres puntos.

Todo lo contrario que el conjunto armero que confirmó en Butarque la línea ascendente con un triunfo que consolida a los de Beñat San José en una zona media de la tabla, a la que no logra acercarse el equipo 'pepinero'.

De nada le valió a los de Igor Oca la vocación ofensiva con la que arrancaron la contienda y que quedó perfectamente reflejada con el paso de Dani Rodríguez, un jugador capaz de actuar en cualquier posición de tres cuartos del campo hacia adelante, a la punta del ataque como compañero de Diego García.

Toda una declaración de intenciones que se vio refrendada con el retorno al equipo inicial del guineano Seydouba Cissé, lo que permitió a Dani Rodríguez liberarse de cualquier obligación defensiva y centrarse en atacar.

Pero la competitividad del veterano jugador gallego, que se ha convertido en un indiscutible en los planes de Igor Oca desde que llego procedente del Mallorca en el pasado mercado invernal, no bastó para que el Leganés pudiera generar peligro en el área rival.

Falto de movilidad y, sobre todo, de velocidad, la producción ofensiva del equipo 'pepinero' se limitó en la primera mitad a varios lanzamientos lejanos, como el que firmó a los seis minutos desde la frontal un activo Cissé, que no encontró portería por poco.

Argumentos insuficientes para inquietar a un Eibar muy bien plantado sobre el terreno de juego que parecía aguardar su oportunidad para golpear con contundencia a su rival.

Tal y como a punto estuvo de pasar a los veintisiete minutos en un pase filtrado de Jon Guruzea a Javi Martón, el máximo goleador del conjunto armero, que se estrelló con el siempre acertado Juan Soriano bajo los pulos.

Nada pudo hacer, sin embargo, el guardameta blanquazul, que ya fue el héroe del empate que el Leganés logró la pasada jornada en el campo del Sporting, por evitar que un minuto después Peru Nolaskoain firmase el 0-1 para el Eibar al cabecear a la redes un saque de esquina botado por José Corpas.

Ventaja que los de Beñat San José pudieron antes de llegar al descanso en un nuevo remate de cabeza, en esta ocasión de Martón, mucho más vivo que los zagueros locales, que volvió a repeler el cancerbero local.

Un preocupante panorama para el Leganés al que Igor Oca trató de dar la vuelta con la entrada al terreno de juego a los veinte minutos de la segunda mitad del delantero ecatoguineano Luis Asué y Óscar Plano.

Cambio que acentuó el acoso del conjunto madrileño que punto estuvo de igualar la contienda a los cincuenta y cinco minutos en un remate de Diego García tras un centro desde la banda derecha del lateral uruguayo Sebastián Figueredo.

Pero si clara fue la ocasión de Diego García, inmejorable pareció la que cinco minutos después, en el sesenta, dispuso para sentenciar definitivamente el duelo para el conjunto guipuzcoano Javi Martón, que tras plantarse en el área con una magnífica maniobra no supo resolver ante el portero local.

Un alivio para el Leganés que pese a poblar el campo con cuanto jugador ofensivo disponía en el banquillo dispuso de sus mejores oportunidades en dos remates lejanos de Dani Rodríguez y Óscar Plano.

Ocasiones que acrecentaron el asedio local que a falta de seis minutos para la conclusión del tiempo reglamentario a punto estuvo de impedir que el Eibar estrenase su casillero de victorias como visitante en un centro al área que Nolaskoain en su intento de despeje estrelló en el larguero.

Ficha técnica:

0 - Leganés: Soriano; Figueredo (Melero, m.84), Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Diawara, Cisse (Alex Millán, m.73); Juan Cruz (Duk, m.73) , Dani Rodríguez, Naim García (Oscar Plano, m.65) y Diego García (Asué, m.65).

1 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Jair Amador, Arbilla; Olaetxea, Mada; Edu Ares (Magunazelaia, m.82), Guruzeta (Sergio Álvarez, m.69), Corpas y Martón (Jon Bautista, m.69).

Goles: 0-1, m.28: Nolaskoain.

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano) . Mostró tarjeta amarilla a Diawara, Figueredo, Alex Millán y Dani Rodríguez por el Leganés.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 9.651 espectadores.

Antes del inicio del encuentro el CD Leganés homenajeó a sus once socias mas antiguas con motivo del Día Internacional de la Mujer.