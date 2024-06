El Alcorcón se despide de Segunda División con un empate ante el Burgos sin nada en juego

Alcorcón y Burgos empataron en Santo Domingo, en un duelo intrascendente a efectos de clasificación, que sirvió para que el equipo madrileño se despidiese de la categoría sin poder ofrecer una victoria a su afición, que vio como el conjunto burgalés fue de menos a más, no se dejó llevar y pudo ganar en los instantes finales.

El partido supuso un trago amargo para el Alcorcón, que once meses después de regresar a Segunda ha vuelto a perder la categoría. La despedida, además, fue en Santo Domingo, delante de su afición, que no recibió al equipo con pitos ni lamentos sino que se resignó a un cruel destino que se venía fraguando mucho tiempo dados los meses en descenso.



El encuentro sirvió de despedida a un proyecto deportivo frustrado del que para la próxima campaña solo quedan con contrato tres futbolistas: Javi Castro, Óscar Rivas y Emmanuel Addai. Y ninguno de los tres tiene asegurada su continuidad.



Con este panorama, el partido fue un trámite para el Alcorcón y también para el Burgos, que hace muchas jornadas hizo sus deberes y certificó la salvación esperando las vacaciones. Aún así, en Santo Domingo no se relajó aunque en la primera parte sí dio síntomas de jugar con una marcha menos que su rival, que no aprovechó ese dinámico para abrir el marcador.



El primer gol llegó a los 53 minutos con un remate de Dyego Sousa, totalmente solo, tras una asistencia desde la derecha de Fede Vico.

Aitor ha querido aprovechar el último encuentro para agradecer vuestro apoyo incondicional a lo largo de este temporadón ????



???? ¡Enorme, Córdoba! ????#TODAMIVIDApic.twitter.com/PE8rZzd61F — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) June 2, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Tras encajar ese tanto el Burgos tiró de orgullo para no irse de vacío y, en una buena jugada colectiva, logró empatar con un disparo por bajo raso de Alex Sancris tras un pase de Curro Sánchez.



En los últimos minutos, ambos equipos buscaron el gol para irse de vacaciones con un buen sabor de boca, sobre todo el conjunto burgalés, que estuvo cerca, pero ninguno fue capaz de perforar la portería rival y hubo reparto de puntos que deja al Burgos con 59 y al Alcorcón en descenso con 43.

Ficha del partido

1 - Alcorcón: Jesús Ruiz; Callis, Javi Castro, Babin, Morillas; Víctor García (Iker Bilbao, m.46), Javi Lara, Juanma, Fede Vico (Garrido, m.86); Artola (Obieta, m.71) y Jacobo González (Sousa, m.46).



1 - Burgos: Loic; Grego, Arroyo, Martín, Córdoba (Elgezabal, m.46); Atienza, Alex (Ricoy, m.85), Dani Ojeda (Bermejo, m.60), Joni Montiel (Mumo, m.60); Fer Niño (Edu Espiau, m.59) y Curro.



Goles: 1-0: M.53 Dyego Sousa; 1-1: M.74 Sancris.



Árbitro: Miguel González Díaz (Comité asturiano). No hubo amonestados.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 42 de la Liga Hypermotion, disputado en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón ante 2.318 espectadores.