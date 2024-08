Hansi Flick resta importancia al liderato tras las primeras jornadas: "La temporada será larga"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, relativizó este viernes el hecho de que su equipo lidere en solitario LaLiga con pleno de victorias y el Real Madrid, su principal rival en la lucha por el título, haya sumado cinco de los nueve puntos en juego.

"Será una temporada larga, no me importa mucho la clasificación actual. Solo me concentro en mi equipo, y mañana tendremos que hacer un buen trabajo, como hicimos en los tres últimos partidos. Hemos entrenado bien y estamos listos para jugar contra el Valladolid, un equipo que defiende bien y sabe cómo atacar con rapidez. Será difícil", analizó el entrenador.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick admitió que el Barça "echará de menos" al centrocampista Marc Bernal, que se perderá la mayor parte de la temporada tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado martes en el partido contra el Rayo Vallecano.

"Lo tendremos que sustituir con el equipo que ya tenemos. Y esto ya me está bien", admitió el preparador alemán, que esquivó las preguntas relacionadas con el mercado de fichajes. En cambio, el técnico del Barça señaló al canterano Marc Casadó y al central Eric Garcia como los posibles sustitutos de Bernal a corto plazo.

Flick confirmó que Eric no saldrá traspasado en esta ventana de traspasos, y remarcó que esta temporada "tendrá que jugar más como pivote", aunque su posición natural sea la de defensa, porque el zaguero ya tiene experiencia en esta demarcación y "lo que cuenta es el equipo". "Nos tenemos que adaptar. Es bueno tener jugadores que pueden ocupar distintas posiciones", añadió.

Preguntado por la recuperación de Frenkie de Jong, de baja desde el pasado abril, el técnico respondió: "Espero que no tenga que operarse. Se está recuperando y entrenando muy bien. Ha dado muchos pasos adelante. Tenemos que esperar cómo evoluciona con esta carga de entrenamiento y espero que lo tengamos después del parón de selecciones, pero no lo puedo confirmar aún. Tenemos que ser pacientes".

Por otra parte, el entrenador alemán explicó que las suplencias de Fermín López se deben a que el jugador se incorporó al equipo más tarde que sus compañeros, tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en verano, pero aclaró que "tiene calidad para empezar como titular" y subrayó que "la temporada es muy larga".

Por último, el entrenador señaló que uno de los aspectos que el equipo todavía puede mejorar es la concentración: "Es importante estar conectados al cien por cien desde el primer segundo hasta el final. Esta es la base de nuestra idea de juego".