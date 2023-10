Bordalás: "Si jugamos a tiempo parado, podemos pedir unas pizzas y cenar en el campo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este viernes en rueda de prensa sobre la posibilidad de que los partidos se disputen a tiempo parado igual que en otros deportes como el baloncesto, y afirmó que si se estableciera esa norma, se podrían pedir unas pizzas "y cenar en el campo".

La pasada jornada, tras el partido que el Getafe empató sin goles frente al Villarreal, José Rojo 'Pacheta', técnico del conjunto castellonense, abogó por que los encuentros se disputen bajo la norma de parar el cronómetro con cada interrupción. Bordalás, preguntado al respecto unos días después, rechazó esa posibilidad.

"El fútbol es fútbol papá. Respeto todas las opiniones. El fútbol, creo que no hay criticarlo tanto. Es un deporte con más de un siglo de historia y entiendo que se intente mejorar. He visto cambios que han sido positivos y otros no. Los partidos duran mucho cuando vamos ganando. Cuando perdemos o empatamos, como el otro día, se descuenta poco".

"El otro día, ante el Villarreal, el portero, solo sacar de puerta, se perdieron diez minutos. Si contamos los saques de falta, los saques de banda, si lo hacemos a tiempo parado, podemos pedir unas pizzas y cenar en el campo. El fútbol está bien como está y hay que dejar a los profesionales, que son los que saben. Son respetables todas las ideas. Pacheta es un compañero que respeto muchísimo y es una opinión para intentar mejorar el fútbol”, señaló.

Bordalás también habló sobre su figura en el Getafe, cuya afición ha acogido a su entrenador como la imagen más importante del club. La pasada semana, con la frase "esto es fútbol, papá", se fabricaron camisetas y durante el partido ante el Villarreal la hinchada azulona, como durante el resto del curso, le volvió a elevar como el hombre más importante del club.

"El único intento con esa frase fue desdramatizar y darle un poco de naturalidad porque esto es fútbol. Lo vivimos en el día a día y es la forma en la que tenemos que dirigirnos en el día a día. Es un intento. Incluso he visto que han hecho camisetas y demás. Te paran por la calle y demás. Es muy gracioso. No solo lo agradezco yo. Lo agradecen los jugadores y nada más lejos de la realidad. El intento fue ese”, dijo.

Preguntado por la decisión del Getafe de cambiar el nombre de su estadio por las declaraciones de la persona que lleva su nombre (Alfonso Pérez), prefirió no dar su opinión: “Prefiero no opinar. Bastante tengo con el día a día, con el trabajo diario, con preparar los partidos. Ha habido mucho lio y prefiero no opinar porque tenemos más que suficiente".